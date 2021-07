The Last of Us: la serie TV ha un budget enorme, quasi centinaia di milioni di dollari a episodio

Ormai ci stiamo abituando a vedere le nuove produzioni di serie TV essere finanziate da cifre via via crescenti: da Game of Thrones a il Signore degli Anelli di Amzon è un’impennata continua di costi di produzione che in alcuni casi fanno impallidire anche quelli legati ai grandi blockbuster hollywoodiani. A tal proposito anche The Last of Us, la serie TV basata sulla serie di videogiochi di Naughty Dog e Sony, pare possa contare su un budget enorme.

HBO ha messo sul piatto un budget enorme per la serie TV di The Last of Us

Secondo quanto riferito da Damian Petti, presidente del IATSE 212, una sorta di sindacato canadese dei lavoratori cinematografici, le cifre impegnate nella produzione sono stratosferiche:

Lo show, le cui riprese partiranno questa settimana in Canada, è davvero mostruoso. Ha cinque direttori artistici e impiega un esercito di centinaia di tecnici. La fase preparatoria delle riprese, che dovrebbero durare un anno, ha richiesto sei mesi di lavori solo per poter permettere a tutta la crew di avere tutto a disposizione in quel di Alberta. Probabilmente si tratta del più grande progetto mai realizzato in Canada. Il budget della serie TV di The Last of Us supera di gran lunga numeri a otto cifre per ogni episodio, quindi c’è un effetto moltiplicatore sulla nostra economia in termini di impatto economico. Ci sono centinaia di attività collegate allo show che beneficiano di questa enorme pletora di lavoro.

Si tratta di affermazioni di un certo peso e che, se dovessero corrispondere in tutto e per tutto alla realtà, vedrebbero HBO finanziariamente impegnata oltre ogni modo sull’ennesimo tentativo di adattare per la TV o per il cinema una IP proveniente dal mondo dei videogame, cosa che in passato non è riuscita mai in maniera convincente quasi a nessuno.

Cosa sappiamo della serie TV?

Attualmente conosciamo ancora pochi dettagli dello show prodotto da HBO, a parte gli interpreti principali che saranno Bella Ramsey e Pedro Pascalnei panni rispettivamente di Ellie e Joel.

Qui di seguito una prima sinossi della serie TV The Last of Us.