Fullmetal Alchemist: Square Enix annuncia il nuovo gioco

Come anticipato ieri parlando del nuovo manga dell’autrice di Fullmetal Alchemist, arrivano le novità legate ai festeggiamenti per il ventennale del franchise basato sul celebre shōnen di Hiromi Arakawa.

Square Enix, infatti, ha appena annunciato l’uscita di un nuovo gioco di Fullmetal Alchemist, annuncio fatto seguire da un teaser trailer di presentazione.

Il nuovo gioco di Fullmetal Alchemist è solo per smartphone e tablet

Qui di seguito è possibile vedere lo striminzito video promozionale del titolo che, purtroppo, però è un gioco per piattaforme mobili, cosa che di certo non piacerà agli appassionati della saga più tradizionalisti che, diciamolo, meritano un nuovo videogame con protagonisti i fratelli Edward e Alphonse.



Al moneto non si conoscono ulteriori dettagli su questo nuovo gioco di Fullmetal Alchemist, nemmeno il titolo. L’unica cosa che ci è data sapere, oltre alla piattaforma su cui girerà il gioco, è che la data di uscita dovrebbe arrivare entro la fine del 2021.

Di cosa parla FMA?

La storia del manga originale si svolge nel fittizio continente di Amestris, un mondo molto simile all’Europa degli inizi del 1900 in cui l’alchimia, una pratica metà strada tra scienza e magia, molto utilizzata per vari scopi vista la sua capacità di trasmutare lo stato della materia. Edward e Alphonse Elric, due giovani fratelli, decidono di osare oltre ogni limite e sperimentare la trasmutazione umana nel tentativo di riportare in vita la propria madre.

L’esperimento si trasforma in tragedia: la donna non ritorna in vita e i due fratelli pagano pesanti conseguenze: Edward perde la gamba sinistra, Alphonse l’intero corpo, con quest’ultimo tenuto in vita grazie all’abilità di Edward che lega l’anima del fratello a un’armatura vuota.

Nonostante le mutilazioni e la quasi totale perdita della loro parte umana, i due fratelli decidono quindi di mettersi in viaggio alla ricerca della Pietra Filosofale, leggendario artefatto in grado di aumentare gli effetti delle pratiche alchemiche e, probabilmente, capace di restituire ai due i loro corpi originari.

Nel frattempo Edward entrerà a far parte di un’associazione militare governativa di Amestris, chiamata gli Alchimisti di Stato, con il soprannome di Alchimista d’Acciaio.

fonte