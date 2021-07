I cartoni animati di Dungeon and Dragons in streaming su Twitch (ma solo per un giorno)

Wizards of the Coast ha annunciato che la prossima settimana trasmetterà in streaming su Twitch i cartoni animati di Dungeon and Dragons. La notizia arriva direttamente dall’account Twitter ufficiale di Dungeons & Dragons.

L’evento sarà l’occasione per Wizard of The Coast di celebrare Secret Lair, il prossimo set di Magic: The Gathering che includerà i personaggi dell’iconico cartone animato degli anni ’80.

In honor of the Saturday Morning Dungeons & Dragons @MTGSecretLair, we’re streaming the complete D&D animated series from the 80s!

Join us on our Twitch channel next Friday, July 9th at 8AM PT!

Learn more about the Saturday Morning D&D Secret Lair: https://t.co/kGvqL7eSc1 pic.twitter.com/U4EgC2I7fV

— Dungeons & Dragons (@Wizards_DnD) July 2, 2021