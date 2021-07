La famiglia Addams 2: online i nuovi character poster

Finalmente sono online i nuovi character poster del film La Famiglia Addams 2.

In attesa dell’uscita del film prevista per l’1 ottobre prossimo abbiamo un’anteprima dei personaggi.

I poster del La Famiglia Addams 2 mostrano alcuni dettagli interessanti

Dopo il grande successo del primo film del 2019, siamo rimasti in trepidante attesa di un sequel e, a ottobre, rivedremo sul grande schermo la famiglia più dark e simpatica del mondo dell’animazione.

Avremo a che fare con la Famiglia Addams in un contesto in cui non ce la immaginiamo proprio. Quando si pensa a questa famiglia subito ci viene in mente il periodo di Halloween, mostri spaventosi, la nebbia tipica dell’autunno. Stavolta però vediamo i personaggi in vacanza in piena estate.

Trama e cast

Nel film La Famiglia Addams 2 vediamo Morticia e Gomez sconvolti dal vedere crescere troppo in fretta i figli, i quali scappano dalle cene in famiglia e litigano spesso. Per recuperare il rapporto, decidono così di radunare l’intera famiglia per fare un’ultima vacanza in un camper infestato. La loro avventura si sviluppa nelle strade americane tra scherzi e humor dark.

Nel cast troveremo le voci di: Oscar Isaac (Gomez Addams), Charlize Theron (Morticia Addams), Chloë Grace Moretz (Mercoledì Addams), Javon “Wanna” Walton (Pugsley Addams), Nick Kroll (Zio Fester), Bette Midler (Nonna), Bill Hader (Cyrus), Snoop Dogg (Cugino Itt).

Il film La Famiglia Addams 2, che uscirà al cinema il prossimo 1 ottobre, è diretto da Greg Tiernan, Laura Brousseau e Kevin Pavlovic.

fonte