Un nuovo film di Master and Commander è già in sviluppo!

Non molto tempo fa, Russell Crowe aveva stuzzicato i fan rivelando che la 20th Century Fox (ora 20th Century Studios) stava pensando ad un sequel di Master and Commander: Sfida ai Confini del Mare. Oggi scopriamo che un nuovo film del franchise è effettivamente già in sviluppo, anche se non sarà un sequel!

Una notizia emozionante per tutti gli appassionati del film (tra cui il presente) diretto nel 2003 da Peter Weir e in cui Russell Crowe ha interpretato la parte del protagonista, il Capitano Jack Aubrey.

Il rilancio del franchise con il nuovo film di Master and Commander

La storia del film, nominato a 10 premi Oscar, inclusa la nomination a Miglior Film (che quell’anno vinse Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re), è ambientata durante le guerre napoleoniche. Qui, il Capitano (Crowe) spinge la sua nave e il suo equipaggio al limite alla ricerca di una formidabile nave da guerra francese in giro per il Sud America.

Il film è basato sulla serie di libri di Patrick O’Brian composta da 20 romanzi, che seguono le avventure di Jack Aubrey, della Royal Navy e del suo equipaggio.

Ora, dopo tutti questi anni, avremo un nuovo film di Master and Commander, con la 20th Century che ha prodotto il film scritto dallo sceneggiatore di A Monster Calls, Patrick Ness.

Non si tratterà però di un sequel dell’epica pellicola vista quasi 20 anni fa, ma di un film che sarà il primo tassello di un nuovo franchise. Stando a quanto riportato da Deadline, questo nuovo film sarebbe basato sul primo libro della serie, “che mostra un giovane Aubrey quando gli viene dato il suo primo comando ed esplora anche come la sua amicizia con il suo chirurgo navale, Stephen Maturin, interpretato da Paul Bettany nel film originale, inizia.”

Ovviamente, questo significa che gli attori non saranno gli stessi incontrati nel film originale (anche perché i personaggi qui saranno più giovani).

Master and Commander: Sfida ai Confini del Mare ha alzato parecchio l’asticella in termini di qualità nel genere, incassando anche oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo. Il nuovo film saprà fare di meglio? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite un commento qui sotto!