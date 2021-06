Libri nerd: le migliori uscite di giugno 2021

Eccoci tornati al nostro appuntamento con i migliori libri nerd in uscita: con questo giugno è arrivato il momento di scegliere le prossime letture estive! L’inizio del caldo porta con sé nuove storie che spaziano tra tanti generi e argomenti diversi: dalla fantascienza alla storia antica, dalla distopia alla questione ambientale. Insomma, non avremo che l’imbarazzo della scelta!

Nel corso di giugno usciranno: il primo volume della saga scritta da Jin Yong ed edita da Mondadori, La leggenda del cacciatore di aquile; per gli amanti della fantascienza, The calculating stars di Mary Robinette Kowal; Noi scritto da Evgenij Zamjátin che viene riproposto in una nuova edizione da Fanucci; e infine usciranno Saggio erotico sulla fine del mondo di Barbascura X e Tarquinio Prisco – L’Etrusco di Franco Forte, Lorenzo Fontana e Andrea Tortoreto.

Ecco i migliori libri nerd in uscita a giugno 2021

Questo giugno vedrà l’uscita di un romanzo molto atteso: La leggenda del cacciatore di aquile, storia ambientata nella Cina del XIII secolo in cui scopriremo le avventure di Guo Jing, giovane umile e leale che torna in Cina per compiere il suo destino, un fato scritto sin dal giorno della nascita. Una storia di guerre e tradimenti nelle affascinanti terre orientali.

Cambiamo totalmente ambientazione con The calculating stars che ci porta in un mondo alternativo degli anni ’50 in cui l’umanità, in seguito a un terribile sconvolgimento climatico, ha un’unica soluzione: lasciare la Terra per abitare un nuovo pianeta. Riuscirà la protagonista, Elma, a salire su una navicella spaziale nonostante gli stereotipi del suo tempo?

Fanucci Editore ripropone in una nuova edizione (con un saggio inedito di George Orwell) un grande classico della letteratura distopica: Noi di Evgenij Zamjátin. Un libro che gli appassionati del genere non possono non aggiungere alla libreria! Passando dalla distopia alla storia, segnaliamo l’uscita di Tarquinio Prisco – L’etrusco, nuovo volume dedicato ai Sette Re di Roma della collana Mondadori Historica.

Ultimo, ma non ultimo, vi consigliamo il nuovo libro del famoso divulgatore scientifico Barbascura X: Saggio erotico sulla fine del mondo; un volume che tratta con la tipica ironia di Barbascura X il tema del surriscaldamento globale.

Ecco di seguito le trame dei migliori libri nerd in uscita a giungo 2021:

La leggenda del cacciatore di aquile (Vol. 1)

Cina, 1200 d.C. L’impero Song è stato invaso dagli Jurchen provenienti dal Nord, la capitale è stata conquistata, insieme a metà del territorio. I contadini sono oppressi dalle pesanti tasse imposte dai vincitori. Nel frattempo, nelle steppe, la frammentata popolazione dei guerrieri mongoli sta per essere unita sotto un signore della guerra il cui nome risuonerà glorioso nei secoli: Gengis Khan. Guo Jing, figlio di un patriota Song assassinato, è cresciuto nell’armata di Gengis Khan. Umile, leale, forse non troppo saggio, ha un destino scritto fin da quando è nato: un giorno si scontrerà con un nemico che è il suo esatto opposto. E ora deve tornare in Cina per compiere quel fato. Ma in una terra devastata dalla guerra e dal tradimento, le sue virtù saranno messe a dura prova.

In offerta A QUESTO INDIRIZZO

The calculating stars

Una fredda mattina di primavera del 1952: un gigantesco meteorite precipita sulla Terra e cancella buona parte della costa orientale degli Stati Uniti, compresa la città di Washington. Lo sconvolgimento climatico che ne segue renderà presto il pianeta inabitabile per l’uomo, proprio come successo milioni di anni prima, all’epoca dell’estinzione dei dinosauri. L’unica soluzione è lasciare il vecchio mondo, prima che sia troppo tardi. È così che il programma spaziale mondiale subisce una rapida accelerazione, e in molti vengono coinvolti. Tra questi, Elma York: la sua esperienza come pilota militare e matematica fa sì che venga reclutata nell’International Aerospace Coalition, che sta cercando di portare l’uomo sulla Luna. Come lei molte altre donne, scienziate e pilote di grande abilità, alle quali però si chiede solo di occuparsi dei calcoli. Ciò a cui Elma aspira è invece salire su una navicella spaziale. Perché solo gli uomini possono farlo? La sua determinazione a diventare la prima Donna Astronauta spazzerà via molte delle assurde convenzioni sociali del tempo.

Disponibile per il pre-order QUI

Noi

Nel XXVI secolo, nella visione di Zamjatin, gli abitanti di Utopia hanno perso completamente la loro individualità tanto da essere riconosciuti solo come delle matricole. Vivono in case di vetro (questo è stato scritto prima che la televisione venisse inventata), il che consente alla polizia politica, nota come i ‘Custodi’, di sorvegliarli più facilmente. Indossano tutti uniformi identiche e un essere umano è comunemente indicato come ‘una matricola’ o una ‘uníf’ (uniforme). Vivono di cibo sintetico e la loro solita ricreazione è marciare in file di quattro mentre l’inno dello Stato Unico viene trasmesso attraverso gli altoparlanti. A intervalli prestabiliti sono concesse loro le Ore Personali, per abbassare le tende dei loro appartamenti in vetro. Ovviamente non esiste il matrimonio, anche se la vita sessuale non sembra essere completamente promiscua. Per fare l’amore tutti hanno una sorta di cedola rosa, e il partner con cui trascorrere una delle proprie ore di sesso precedentemente assegnata firma un registro. Lo Stato Unico è governato da un personaggio noto come il ‘Benefattore’, che viene eletto annualmente da tutta la popolazione, con voto sempre unanime. Il principio guida dello Stato è che la felicità e la libertà sono incompatibili. Nel Giardino dell’Eden l’uomo era felice, ma nella sua follia esigeva la libertà e fu cacciato nel deserto. Ora lo Stato Unico ha ripristinato la felicità rimuovendo la libertà.

In offerta A QUESTO INDIRIZZO

Saggio erotico sulla fine del mondo. La commedia brutta del disastro ambientale

A un certo punto della loro storia gli esseri umani hanno iniziato a percepire di aver tragicamente incasinato la situazione climatica del proprio pianeta. «Ma come mai nessuno ci ha avvisati prima?» chiesero spaesati in coro, mentre gli scienziati che nell’ultimo secolo avevano cercato di dare l’allarme si accingevano a prendere la rincorsa per tirare ceffoni sul collo all’urlo di «kivemmurt’». Poi arrivò una ragazzina svedese di 15 anni, tale Greta Thunberg, che organizzò uno sciopero e divenne icona mondiale della lotta ai cambiamenti climatici. «Ma allora siete str…!» urlarono gli scienziati. Qualche scettico tra la popolazione si chiese: «Ma perché fanno parlare lei e non parlano mai gli scienziati? Ci dev’essere qualcosa sotto». «Ma allora siete proprio str…» riurlarono gli scienziati, per poi accasciarsi in posizione fetale e morire annegati nelle proprie lacrime. Come è evidente, gli esseri umani sono degli erotomani dell’autodistruzione. Del resto sono i rappresentanti di una specie megalomane che vanta l’invenzione della bretella e delle palline antistress con la faccia di Nicolas Cage, ma soprattutto che è riuscita in pochi secoli a mettere in atto una crisi climatica (quasi) irreversibile. Barbascura X, in questa commedia tragicomica, racconta con sarcasmo e irriverenza il disastro ambientale del nostro tempo attraverso gli occhi di Rino Bretella, l’ultimo malaugurato superstite umano, catapultato casualmente in un futuro molto lontano per un’anomalia spazio-temporale avvenuta nella sua cucina. Un libro che è la parodia di una specie, ma anche il suo manifesto autodistruttivo.

Pre-ordinabile QUA!

Tarquinio Prisco – L’etrusco

La sua nascita è avvenuta sotto il segno glorioso dell’aquila. Il suo nome significa “destinato a regnare”. È per adempiere la profezia che il giovane e ambizioso Luchmon, figlio di un agiato mercante etrusco, abbandona Tarquinia alla volta di Roma. Ad accompagnarlo, la bellissima moglie Tanaquil, esperta nelle arti della divinazione, e un’aquila, simbolo di benevolenza divina. Governa la città il nuovo re, Anco Marzio, un monarca benvoluto dal popolo, assai lontano dal suo predecessore, un feroce guerriero consumato dalla sete di conquista e dall’odio verso gli dei. A poco a poco, nel corso degli anni, Luchmon – che ora si fa chiamare Lucio – ne diventa amico, conquistandosi la sua fiducia e il suo favore, tanto da farsi nominare tutore dei suoi figli Tito e Agrippa. Ma è solo una facciata. In realtà l’ascesa al trono dell’etrusco è il frutto di minacce, ricatti e trattative segrete. Il suo regno nasce nella menzogna e nella corruzione, eppure sarà lui a condurre Roma alla gloria imperitura, sconfiggendo nemici impavidi e progetti espansionistici e scrivendo un’epopea mirabolante, nella quale si intrecciano aspirazione e brama di potere, sangue e passione, amore e desideri inconfessabili.

In offerta A QUESTO INDIRIZZO