Record of Ragnarok: il nuovo trailer svela la data di uscita su Netflix

Record of Ragnarok (Shūmatsu no Valkyrie), l’adattamento anime basato sul battle manga di Takumi Fukui e Shinya Uemura, si è mostrato con il primo trailer ufficiale.

Il video, pubblicato da Netflix e sottotitolato in inglese, rivela la data di uscita di Record of Ragnarok, una nuova key visual e i nomi delle tre new entry nel cast vocale.

Data di uscita di Record of Ragnarok su Netflix

Gli episodi dell’anime debutteranno sul catalogo Netflix in tutto il mondo, in contemporanea con il Giappone, il prossimo 17 giugno.

L’anime Record of Ragnarok è diretto da Masao Ookubo (Onegai My Melody Yu & Ai) presso lo studio Graphinica (Hellsing Ultimate) seguendo la sceneggiatura firmata da Kazuyuki Fudeyasu (Bungo Stray Dogs Wan!).

Masaki Saito è il character designer, mentre Yasuharu Takanashi (Fairy Tail, Boruto: Naruto Next Generations) si è occupato delle musiche.

La trama dell’anime Shūmatsu no Valkyrie

7 milioni di anni di civiltà umana stanno per volgere al termine… Ogni 1000 anni, tutti gli dei del mondo si radunano nel regno celeste l’Assemblea sulla sopravvivenza dell’umanità. Stufi dell’arroganza e della stupidità degli uomini, gli dei hanno deciso per l’estinzione dell’umanità ma, prima che venga emesso il verdetto finale, Brunilde, la maggiore delle 13 sorelle valchirie, fa un’obiezione: “Per rendere le cose più interessanti, perché non mettere alla prova gli esseri umani?”. La proposta di Brunilde è quella di indire il Ragnarok, la lotta finale di Dio contro l’Umanità, dove i campioni dell’intera storia umana si scontrerann contro tutti gli dei. Per scongiurare la catastrofe, scendono così in campo i tredici uomini più forti della storia, che dovranno affrontare in scontri uno contro uno le temibili divinità del regno celeste. Inizia così la battaglia finale tra Cielo e Terra. Gli umani supereranno gli Dei e riusciranno a scongiurare l’estinzione?

Il cast vocale dell’anime vede la partecipazione di Miyuki Sawashiro (Brunilde), Tomoyo Kurosawa (Geir), Tomokazu Seki (Lu Bu), Hikaru Midorikawa (Thor) e Wataru Takagi (Zeus).

In Italia il manga di Record of Ragnarok (Shūmatsu no Valkyrie), di cui potete leggere la nostra recensione, è edito da Edizioni Star Comics.

fonte