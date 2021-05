Aconyte Books: sbarca in Italia l’editrice dei romanzi tratti dai giochi Asmodee

Arriva in Italia la casa editrice Aconyte Books con Asmodee e alcuni dei giochi da tavolo cult diventano dei romanzi.

Si tratta di un’iniziativa editoriale crossmediale unica in Italia che prevede ben quattro linee di narrativa dedicate agli appassionati di giochi e ai lettori attratti dai libri horror, fantasy e sci-fi.

E se per far innamorare i ragazzi della lettura si ricorresse alle storie e ai personaggi contenuti nei giochi e nei videogiochi?

È proprio questa la scommessa di Asmodee Italia che fa sbarcare nel nostro paese il marchio editoriale che rappresenta il punto di riferimento in Europa per la fiction ispirata al mondo delle licenze più amate dai Millennial e della Generazione Z: quelle dei giochi in scatola, dei giochi collaborativi e dei videogame.

Ecco, quindi, che alcuni giochi da tavolo, che negli anni sono diventati dei veri e propri cult, a cominciare da Arkham Horror e KeyForge, si trasformano in una serie di collane di narrativa pop che punta a far breccia, oltre che sul popolo dei lettori di horror, fantasy e fantascienza, su un target di appassionati di giochi e di giovani under 25, che il luogo comune imperante considera quanto di più lontano dall’oggetto libro.

Massimo Bianchini, Country Manager di Asmodee Italia che parla di un rafforzamento della mission aziendale:

Siamo davvero emozionati nell’iniziare questa nuova avventura con Aconyte. Il nostro payoff è Great Games, Amazing Stories, e con questo progetto le storie saranno ancora più al centro della nostra mission. Sappiamo che tanti appassionati di giochi in scatola sono anche dei grandi lettori, ma crediamo che questo sia anche un modo per avvicinarci a un pubblico per noi completamente nuovo, ed è una sfida che non vediamo l’ora di vivere.

Un’iniziativa editoriale unica in Italia capace di far dialogare diversi mondi estremamente popolari: quello dei giochi da tavolo e collaborativi, che ormai sono presenti anche nel cinema e nelle serie TV, e quello della narrativa young adult.

Non graphic novel, dunque, ma veri e propri libri, con cover accattivanti che in alcuni casi rifanno il verso ai pulp e ai paperback americani degli anni Quaranta e Cinquanta e una distribuzione che coprirà le principali librerie italiane.

La lineup di Aconyte Books basata sui titoli Asmodee

Ad aprire le danze martedì 25, tra le tante novità Asmodee di maggio 2021, le atmosfere orrorifiche de La Collera di N’kai, di Josh Reynolds, primo titolo della linea Arkham Horror, gioco in scatola di successo planetario dichiaratamente ispirato all’universo immaginifico di H.P. Lovecraft, e Racconti del Crogiolo, un’antologia che costituisce il primo assaggio dell’universo science fantasy di KeyForge, gioco di carte amatissimo dai ragazzi che si districano fra scienziati pazzi e malefici goblin.

Il primo titolo narra le avventure di una ladra internazionale che, una volta arrivata ad Arkham sulle tracce di manufatti esoterici, si dovrà confrontare con una spaventosa setta degli anni Venti e una mummia rediviva. I Racconti del Crogiolo si compone, invece, di nove avvincenti storie ambientate in un reame fantastico, il Crogiolo, un pianeta artificiale più grande del sole, dove scienza e magia si mescolano.

Le altre tre collane che vedranno la luce nel corso del 2021 saranno Twilight Imperium, Descent e La Leggenda dei 5 Anelli.

I giochi Asmodee da cui prendono ispirazione i libri

Arkham Horror

Living Card Game collaborativo e immersivo, Arkham Horror è un gioco investigativo che porta i giocatori a trasformarsi in temerari detective che devono scoprire quali misteri si celano dietro a emozionanti avventure.

La Collera di N’kai – 25 maggio 2021

L’Ultimo Rituale – 25 ottobre 2021

KeyForge

È un gioco di carte per due giocatori in cui ciascuno riveste il ruolo di un Arconte che, grazie a un mazzo di carte, cerca di guidare una fittizia squadra alla ricerca di chiavi magiche in grado di aprire delle cripte e quindi vincere la partita. Non esistono due mazzi uguali al mondo: ognuno è unico, quindi ogni partita è nuova e imprevedibile.

Racconti del Crogiolo – 25 maggio 2021

Descent

Un gioco altamente immersivo, che porta la fantasia e l’immaginazione in mondi lontani, mitologici e leggendari. Quattro giocatori rivestono il ruolo degli eroi, mentre un giocatore sarà il Signore Supremo, una potente entità che cerca di ostacolare gli eroi. Lo scopo dei quattro eroi è quello di esplorare luoghi pericolosi e oscuri, per risolvere una missione.

Il Destino di Fallowhearth – 25 giugno 2021

Twilight Imperium

Un gioco altamente strategico che si muove in atmosfere spaziali. I giocatori contrattano, tramano e si muovono guerra a vicenda al solo scopo di completare alcuni obbiettivi. Il primo giocatore che accumula 10 punti può rivendicare il Trono Imperiale e vincere la partita.