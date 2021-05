Cobra Kai: disponibile i vinili della colonna sonora di Mondo Records

Puntuale come un orologio svizzero, Mondo Records ha reso disponibile in queste ore i 3 vinili, raccolti anche in un cattivissimo cofanetto, tratti dalla serie TV Netflix di Cobra Kai.

Si tratta di tre differenti vinili con tre temi distinti, che raccolgono la colonna sonora composta da Leo Birenberg e Zach Robinson. Si tratta della musica presente nelle prime tre stagioni dello show sequel di Karate Kid, di cui tutti aspettiamo con trepidazione la quarta stagione.

I vinili Cobra Kai di Mondo Records

Il set include anche un artwork realizzato da Matt Ryan Tobin e note di copertina dei compositori Birenberg e Robinson, nonché della star della serie Ralph Macchio e dei creatori dello show Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg.

Ogni vinile ha un suo titolo. Il primo si intitola semplicemente Cobra Kai, ed è descritto come un “mix di musica che segna il dojo più tosto della Valley”. Il secondo si chiama Miyagi-Do, e include “selezioni dalla musica che ha segnato la famiglia LaRusso e i suoi legami con l’eredità Miyagi”. Infine, il terzo disco è Final Fights, “la musica di tutti e tre gli esplosivi episodi del finale di stagione.”

Ma non è finita qui.

Se sceglierete l’edizione colorata Mondo Exclusive, riceverete a casa una audiocassetta in edizione limitata con l’EP Wax Off, con quattro “selezioni recentemente estese tra le preferite scelte dai fan dall’album Cobra Kai, in un formato di cui Johnny Lawrence sarebbe orgoglioso”.

Potete dare uno sguardo alle cover art dei vinili qui sotto:

E qui, invece, la cassetta omaggio del cofanetto:

Potete acquistare i vinili sul sito ufficiale di Mondo Records.