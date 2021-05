The Mandalorian: in arrivo il flipper ufficiale, dove le palline saranno “controllate mentalmente” da Baby Yoda

Stern, uno dei principali produttori al mondo di flipper ha annunciato l’arrivo di un flipper dedicato The Mandalorian, che includerà anche una versione di Grogu (aka Baby Yoda) intenta a “controllare mentalmente” le nostre palline.

In arrivo il flipper di Stern tratto da The Mandalorian

Realizzato sotto licenza ufficiale Lucasfilm, il flipper di The Mandalorian utilizzerà lo stesso sistema di controllo basato sugli elettromagneti che Stern aveva già sfruttato con successo con il flipper di Stranger Things annunciato al CES un paio di anni fa.

Nella versione Sottosopra del flipper, Undici sembrava riuscire a controllare mentalmente tutte le palline, raccogliendole e trattenendole prima di scagliarle tutte insieme in una volta sola. In quella di Star Wars: The Mandalorian, invece, un singolo elettromagnete farà sembrare che la pallina venga deviata attraverso l’uso della Forza da Baby Yoda, alterandone così la traiettoria.

Le versioni del nuovo flipper di Star Wars

Del flipper saranno realizzate tre diverse edizioni, Pro, Premium e Limited Edition, ognuna delle quali includerà un Grogu, una versione in miniatura della nave Razor Crest, clip audio e video tratte da entrambe le stagioni riprodotte sul tabellone, clip vocali personalizzate registrate da Carl Weathers nei panni di Greef Karga (registrate appositamente per il flipper in questione), la sigla della serie e l’artwork realizzato dell’artista di fumetti Randy Martinez.

Le versioni Premium e Limited Edition del tavolo, invece, aggiungono un campo di gioco in miniatura motorizzato nell’angolo superiore con due palette e sei bersagli luminosi; mentre l’opzione Limited Edition, di cui saranno realizzate solamente 750 copie, avrà delle rifiniture specchiata progettate per assomigliare a un’armatura Beskar, artwork personalizzati sul cabinet, un sistema audio aggiornato e un vetro antiriflesso che coprirà il campo di gioco.

Il prezzo per tutto questo? La versione di base del flipper costa $ 6.199, mentre i modelli Premium e Limited Edition saranno venduti rispettivamente a $ 7.799 e $ 9.199.

Ecco il trailer che mostra il flipper di The Mandalorian in azione:

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite un commento qui sotto!