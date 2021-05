Ritorno al Futuro: disponibile la replica a grandezza naturale del Volopattino Hoverboard… anche se non vola

Il 2015 visto in Ritorno al Futuro ci mostrava un mondo ricco di innovazioni, tecnologie avveniristiche e gadget da sogno, come ad esempio il volopattino Hoverboard. Sono pochi gli appassionati della trilogia sui viaggi nel tempo che non abbiano voluto, almeno una volta, mettere le mani su questo “giocattolo”.

Fortunatamente per noi ora possiamo trovare l’Hoverboard a grandezza naturale e identico all’originale, in esclusiva su Fun.com.

L’Hoverboard di Ritorno al Futuro parte II è realtà… o quasi

Magari per le automobili volanti dovremo attendere ancora qualche anno, ma le proiezioni olografiche, le videochiamate o le previsioni meteo sono già realtà ed ora i fan della saga attendono impazienti l’arrivo sul mercato di un altro particolare oggetto visto in Ritorno al Futuro parte II: il volopattino Hoverboard.

La tecnologia a levitazione magnetica sta evolvendo ma non è ancora pronta per essere utilizzata nella vita di tutti i giorni. Per un Hoverboard funzionante dovremo aspettare ancora, ma se vogliamo una replica identica all’originale per dimensioni e fattezze, allora possiamo prendere in seria considerazione il volopattino messo in vendita da Fun.com, prodotto in esclusiva per lo shop online.

Con i suoi 71 cm di altezza, l’Hoverboard in vendita a QUESTO INDIRIZZO su Fun.com è identico a quello visto in Ritorno al Futuro parte 2, con la sola particolarità di non poter fluttuare realmente (quindi evitate di provarci).

Prodotto su licenza ufficiale, questo oggetto da collezione non può assolutamente mancare tra i gadget a tema Ritorno al Futuro che abbiamo in casa, magari abbinandolo al cappellino metallizzato di Marty del 2015.

Ora dobbiamo solo aspettare con trepidazione l’arrivo di un volopattino a motore Pitbull e dei tre volopattini della gang di Griff Tannen, per averli tutti nella nostra collezione dedicata a Ritorno al Futuro.