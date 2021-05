Cellulose: su Kickstarter il gioco in una cellula vegetale!

Di giochi da tavolo con temi strani ne abbiamo visti parecchi, ma quello di cui vi parliamo oggi balza di diritto nella top 10: si sta svolgendo su Kickstarter la campagna di crowdfunding per Cellulose, un titolo da 1 a 5 giocatori che si svolge tutto all’interno di una singola cellula vegetale!

Andiamo a vedere più da vicino questo titolo, ma non preoccupatevi: non ci servirà un microscopio!

Cellulose, gioco da tavolo sulla biologia di una cellula vegetale, è su Kickstarter

Cellulose usa una meccanica di gioco di piazzamento lavoratori, in cui siamo chiamati a sostenere la respirazione cellulare attraverso un’accorta gestione di proteine, ormoni, acqua e anidride carbonica.

Il round di gioco si compone di tre fasi: la fase alba, la fase diurna e quella serale. Lo scopo del gioco per ciascun giocatore è contribuire nella maniera più decisiva possibile alla crescita dell’organismo vegetale che ospita la nostra cellula. Anche se semplificata, la scienza che è dietro lo sviluppo di questo titolo è rigorosa e ben illustratata, garantendo anche una piccola valenza formativa insieme a quella ludica.

La campagna su Kickstarter è gestita da John Coveyou, che è anche l’autore del gioco da tavolo Cellulose; la casa editrice è Got Genius Games, non nuova a progetti simili a questo. Si tratte delle ultime ore della campagna, che infatti si chiuderà il prossimo venerdì 7 Maggio. Il costo di Cellulose, per chi volesse diventare un finanziatore della campagna, è di 33 euro per la versione base; sale a 46 euro circa per la versione DeLuxe, che include miglioramenti ai componenti di gioco e una copia numerata del titolo.

La consegna ai finanziatori della campagna è prevista per il prossimo Dicembre. D’altronde ci vuole tempo affinché le piante crescano!