Tenebre e Ossa debutta oggi su Netflix, ecco il primi 10 minuti

Debutterà oggi su Netflix la prima stagione di Tenebre e Ossa, la nuova serie fantasy firmata dall’azienda californiana e tratta dai romanzi di Leigh Bardugo. Per ricordarci l’arrivo dello show, Netflix ha organizzato un evento live con i protagonisti della serie e lo showrunner Eric Heisserer, dove sono stati mostrati anche i primi 10 minuti di Tenebre e Ossa.

I primi minuti di Tenebre e Ossa in streaming

Potete dargli uno sguardo direttamente qui sotto e, nel caso vogliate saltarvi tutti i discorsi del cast, fiondarvi nel Grishaverse direttamente al minuto 43:40.

La serie è tratta dalla trilogia di romanzi Shadow and Bone e ruba anche qualcosa dai due romanzi, successivi, che compongono la storia di Six of Crows. Tenebre e Ossa è ambientata “in un mondo dilaniato dalla guerra in cui l’orfana e soldato Alina Starkov ha appena scatenato un potere straordinario che potrebbe essere la chiave per liberare il suo paese.”

Con la mostruosa minaccia dell’Ombra che incombe, Alina è strappata da tutto ciò che conosce per addestrarsi come parte di un esercito d’élite di soldati magici, noto come Grisha. Ma mentre lotta per affinare il suo potere, scopre che alleati e nemici possono essere la stessa cosa e che nulla in questo mondo sontuoso è quello che sembra. Ci sono forze pericolose in gioco, incluso un equipaggio di criminali carismatici, e ci vorrà più della magia per sopravvivere

Dettagli e data di uscita di Tenebre e Ossa

Il cast di Tenebre e Ossa include Jessie Mei Li nei panni di Alina Starkov, Archie Renaux nei panni di Malyen Oretsev, Freddy Carter nei panni di Kaz Brekker, Amita Suman nei panni di Inej, Kit Young nei panni di Jesper Fahey, Ben Barnes nei panni del generale Kirigan, Sujaya Dasgupta nei panni di Zoya Nazyalensky, Danielle Galligan come Nina Zenik, Daisy Head come Genya Safin, Simon Sears come Ivan, Calahan Skogman come Matthias Helvar, Zoë Wanamaker come Baghra, Kevin Eldon come The Apparat, Julian Kostov come Fedyor, Luke Pasqualino come David, Jasmine Blackborow come Marie e Gabrielle Brooks nei panni di Nadia.

Eric Heisserer (Arrival, Bird Box) è lo showrunner e Leigh Bardugo, l’autrice dei romanzi, figura invece come produttrice esecutiva dello show. La data di uscita di Tenebre e Ossa è stata fissata per l’arrivo su Netflix il 23 aprile prossimo.