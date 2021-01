Moonfall: Michael Peña rimpiazzerà Stanley Tucci nel film di Roland Emmerich

A poche settimane dall’impatto, e contro tutto e tutti, una squadra sgangherata si lancia in una impossibile missione disperata nello spazio, lasciandosi alle spalle tutte le persone amate e rischiando tutto per atterrare sulla superficie lunare, scoprirne i segreti e salvare il pianeta dalla distruzione. Ma prima dovranno lottare contro un potere sconosciuto e imperscrutabile, che metterà in discussione tutto quello che sappiamo della luna.

La luna. Controlla le nostre notti, i giorni, le stagioni e le maree degli oceani. E, sin dall’alba dell’umanità, le sue fasi hanno rappresentato un simbolo di illuminazione, conoscenza interiore e della nostra immortalità. Finora. Improvvisamente e senza preavviso, una forza misteriosa proietta la luna fuori orbita e la spedisce in una rotta di collisione con la vita come la conosciamo.

Michael Peña (Crash, End of Watch, Ant-Man) è entrato ufficialmente a far parte del cast del nuovo film di fantascienza del regista Roland Emmerich , Moonfall .

