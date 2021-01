Chris Evans pronto a tornare nei panni di Captain America in (almeno) un nuovo film

Mentre ci eravamo già abituati all’idea di aver salutato definitivamente il Captain America di Chris Evans dopo aver visto le ultime sequenze di Avengers: Endgame, Deadline sorprende tutti rivelando che l’attore interprete di Steve Rogers sarebbe pronto a tornare in un nuovo progetto Marvel.

A quanto pare Chris Evans sarebbe pronto a tornare nel MCU nei panni di Captain America / Steve Rogers in un futuro progetto dei Marvel Studios

Evans, quindi, secondo l’autorevole sito americano (una delle fonti più attendibili legate al mondo di Hollywood), potrebbe tornare nell’Universo Cinematografico Marvel in un modo ancora non specificato, con il via libera anche per un eventuale secondo film.

Stando a quanto riportato da Deadline non si tratterà di pellicole incentrate sulla figura di Captain America, con il personaggio che dovrebbe avere un ruolo simile a quello che Robert Downey Jr. e il suo Iron Man/ Tony Stark hanno avuto in Spider-Man: Homecoming o Captain America: Civil War.

Il nuovo accordo tra Chris Evans e i Marvel Studios sembra essersi formalizzato proprio nei primissimi giorni di quest’anno, nonostante in passato l’attore avesse più volte indicato il momento del passaggio di testimone (e di scudo) tra lui e Anthony Mackie come ultimo atto della sua avventura da supereroe.

Tuttavia la situazione è andata via via mutando, con Evans che si è gradualmente convinto di riuscire a tornare in seno al MCU qualora ci fosse stato un valido progetto.

Al momento, comunque, le modalità di questo probabile ritorno sono tutt’altro che chiare, anche se le opzioni paiono infinite. Captain America potrebbe rientrare in gioco in qualche progetto legato strettamente alle produzioni che approderanno su Disney+ (magari con la vociferata serie su Nomad) oppure mantenendo la versione “anziana” di Steve Rogers e giocando sul concetto di Multiverso.

Voi cosa ne pensate a riguardo? Fatecelo sapere con un vostro commento qui sotto.