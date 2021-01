Presto in Italia il librogame Destiny Quest: La legione delle Ombre

Un inizio d’anno all’insegna del fantasy per gli appassioni di librigame! Giochi Uniti ha infatti annunciato che nelle prossime settimane arriverà in italiano Destiny Quest: La legione delle Ombre, primo capitolo della trilogia di librigame di Michael J. Ward.

Arriva in Italia Destiny Quest: La legione delle Ombre! Giochi Uniti pubblica il primo capitolo della trilogia fantasy a bivi di Michael J. Ward

La notizia dell’edizione italiana di questo librogame era già stata annunciata da Giochi Uniti nell’ottobre del 2019, ma recentemente è arrivata l’ufficializzazione che conferma l’uscita di Destiny Quest: La legione delle Ombre già nelle prossime settimane!

Sull’onda del rilancio del genere librogame, anche Giochi Uniti partecipa a questa rinascita portando in Italia Destiny Quest, una saga a bivi dark fantasy che è stata molto apprezzata all’estero e che promette di affascinare anche i lettori e i giocatori italiani. Destiny Quest strizza l’occhio alle avventure a bivi old school, proponendo una storia fantasy con percorsi personalizzati (Mago, Ladro e Guerriero), carriere e un sistema che prevede il lancio dei dadi per i combattimenti.

The Legion of Shadow si caratterizza per le infinite possibilità di personalizzazione del proprio personaggio, le tante missioni individuali che possono essere completate in qualsiasi ordine e nessuna morte permanente. Il vostro eroe muove i propri passi sul mondo di Valeron sotto assedio dell’inquietante Legion of Shadow proveniente da un altro mondo. Impersonerete un Nevarin, ovvero un ex-schiavo immortale della Legione stessa, senza alcuna memoria del vostro passato. Da qui il resto della storia sarà nelle vostre mani!

Giochi Uniti ha annunciato l’imminente uscita con un post sul suo profilo Facebook il 6 gennaio, rivelando che il volume sarà disponibile tra un paio di settimane, quindi… manca davvero poco per aggiungere questo nuovo librogame alla nostra libreria!

