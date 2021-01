Libri nerd: ecco le migliori uscite di gennaio 2021

Non c’è nulla di meglio che iniziare un nuovo mese (e in questo caso anche un nuovo anno!) con un carico di libri nerd da leggere! Che ne abbiate trovati molti sotto l’albero o meno, questi ultimi giorni di feste possono essere un’ottima occasione per scoprire le novità in uscita e farsi qualche gradito, e meritato, auto-regalo.

Ecco i migliori libri nerd di gennaio 2021, un mese ricco di novità per tutti i gusti, dal fantasy alla fantascienza, e con una nuova edizione di Harry Potter!

Gennaio 2021 segna l’arrivo in libreria di alcuni libri nerd davvero molto interessanti, primo fra tutti la nuova edizione di Harry Potter. Ebbene sì, a fine mese uscirà la nuova edizione della saga letteraria del mago più famoso di tutti i tempi, un’edizione Salani che ha già fatto parlare di sé per le sue particolari copertine. Sembra che ci toccherà continuare la nostra già corposa collezione!

Continuando sulla scia di storie popolari, Mondadori pubblicherà una ri-edizione de La regina degli scacchi di Walter Tevis, romanzo da cui è tratta la popolarissima miniserie Netflix con protagonista Anya Taylor-Joy. Benché la storia di “The queen’s gambit” sia molto affascinante e suggestiva, il libro non racconta vicende realmente accadute, bensì eventi immaginari della giovane Beth Harmon, orfana che riesce a diventare una scacchista di successo.

Cambiamo genere virando verso la fantascienza. Questo mese vedremo l’uscita di due libri nerd davvero interessanti: Dune – tra le sabbie del mito e Illuminae, il primo volume di Illuminae files. Il primo è un saggio edito da Edizioni NPE di ben 624 pagine, illustrato, che esplora e analizza il mito letterario di Dune creato negli anni ’60 da Frank Herbert e che presto sbarcherà anche nel mondo del cinema e dei giochi di ruolo.

Ma questo mese Mondadori ci riporta anche un altro amatissimo romanzo fantascientifico: Illuminae, libro young adult bestseller in America e con un fandom davvero corposo. Megacorporation, una storia d’amore, un’invasione aliena e la distruzione del pianeta… insomma, ci sono tutti gli elementi per una storia davvero interessante!

Concludiamo con un nuovo romanzo fantasy che ci porterà nelle misteriose e magiche atmosfere orientali. La stirpe della gru di Joan He racconta delle vicende di Hesina di Yan, giovane principessa che, dopo la morte del padre, viene assorbita dalle malelingue e dai giochi di potere del regno. La protagonista, per trovare l’assassino del padre, si troverà costretta a chiedere aiuto a un’indovina e a far uso della magia, atto punibile con la morte.

Ecco di seguito i nostri consigli per i migliori libri nerd in uscita a gennaio 2021:

La regina degli scacchi

Finita in orfanotrofio all’età di otto anni, Beth Harmon sembra destinata a una vita grigia come le sottane che è costretta a indossare. Ma scopre presto due vie di fuga: le pillole verdi, distribuite a lei e alle altre ragazzine dell’orfanotrofio, e gli scacchi. Il suo talento prodigioso è subito lampante; una nuova famiglia e tornei sempre più glamour e avvincenti le permettono di intravedere una nuova vita. Se solo riuscisse a resistere alla tentazione di autodistruggersi… Perdere, vincere, cedere, resistere: imparare, grazie al gioco più solitario che ci sia, a chiedere aiuto, e a lasciarselo dare.

Harry Potter e la pietra filosofale

Harry Potter è un predestinato: ha una cicatrice a forma di saetta sulla fronte e provoca strani fenomeni, come quello di farsi ricrescere in una notte i capelli inesorabilmente tagliati dai perfidi zii. Ma solo in occasione del suo undicesimo compleanno gli si rivelano la sua natura e il suo destino, e il mondo misterioso cui di diritto appartiene. Nello scatenato universo fantastico della Rowling, popolato da gufi portalettere, scope volanti, caramelle al gusto di cavolini di Bruxelles e ritratti che scappano, la magia si presenta come la vera vita, e strega anche il lettore allontanandolo dal nostro mondo che gli apparirà monotono e privo di sorprese. Il risveglio dalla lettura lo lascerà pieno di nostalgia, ma ancora illuminato dai riflessi di questo lussureggiante fuoco d’artificio.

La stirpe della gru

La principessa Hesina di Yan ha sempre desiderato sfuggire alle responsabilità della corona, per vivere nell’anonimato. Ma quando il suo amato padre muore, viene gettata nell’arena dei giochi di potere e diventa sovrana di un regno incredibilmente instabile. Per di più, Hesina è convinta che il re sia stato ucciso, e che l’omicida sia qualcuno che le è molto vicino. La corte è piena di ipocriti e delatori che non vedono l’ora di approfittare della morte del monarca per accrescere la propria influenza. I suoi consiglieri vorrebbero che Hesina accusasse il regno confinante di Kendi’a, il cui governante ha già radunato le truppe per la guerra. Determinata invece a trovare il vero colpevole e con qualche dubbio sulla fedeltà della sua stessa famiglia, Hesina compie un gesto disperato: si rivolge a un’indovina, il Giaggiolo argenteo. Un atto di tradimento, punibile con la morte, poiché la magia nel regno di Yan è da secoli vietata dalla legge. Seguendo le parole della veggente, Hesina chiede aiuto ad Akira, un delinquente patentato dalla mente brillante e acuta, un detenuto che nasconde più di un segreto. Il futuro del regno di Yan è in pericolo: riuscirà Hesina ad avere giustizia per suo padre? O il prezzo da pagare sarà troppo alto?

Illuminae (Illuminae file: 1)

Quel giorno, quando si è svegliata, Kady pensava che rompere con Ezra sarebbe stata la cosa più difficile da affrontare. Poche ore dopo il suo pianeta è stato invaso. Anno 2575: il cielo di Kerenza, un pianeta poco più grande di un granello di sabbia coperto di ghiaccio e sperduto nell’universo, si oscura all’improvviso. Tra le esplosioni e le urla degli abitanti terrorizzati, una squadra d’assalto della… una potente corporation interstellare, dà inizio all’invasione. Ed Ezra e Kady, che si rivolgono a malapena la parola, sono costretti a cercare insieme una via di fuga. Alcuni giorni dopo, però, un mortale… mutante inizia a diffondersi a bordo di una delle navi sulle quali si trovano i due ragazzi e gli altri superstiti. Come se non bastasse, AIDAN, l’intelligenza artificiale che dovrebbe… pare essersi trasformato nel nemico. E nessuno dei militari incaricati delle operazioni di salvataggio sembra intenzionato a spiegare ciò che sta accadendo. Quando Kady riesce ad accedere a… strettamente riservate, le è subito chiaro che l’unica persona che può aiutarla è anche l’unica con la quale pensava non avrebbe più avuto nulla a che fare Attraverso un corposo dossier riservato composto da resoconti militari, trascrizioni di interrogatori, rapporti medici, intercettazioni, email e tanto altro, Illuminae ci parla, documento dopo documento, del prezzo della verità, di vite spezzate e del grande coraggio di eroi di tutti i giorni.

Dune. Tra le sabbie del mito

Ambiente e personaggi, storia e avventura di un mito letterario: una volta desertificata totalmente la tecnologia, abbondano gli infiniti granelli della sabbia umana. Dopo anni di preparazione, questo libro di Filippo Rossi segue le profetiche tracce tra le dune di Paul “Muad’Dib” Atreides e dei suoi figli, per comprendere l’ossessione e distinguere le visioni dai miraggi.

