«Gli alieni hanno visitato la Terra nel 2017», lo afferma un professore di Harvard

Di tipi strani ce ne sono ovunque, anche nelle le università più prestigiose del mondo: secondo Avi Loeb, professore ad Harvard, gli alieni hanno visitato la Terra nel 2017. E in particolare l’hanno fatto tramite quello che il resto della comunità scientifica ha definito come un semplice asteroide, seppur dalla forma insolita: Oumuamura.

Siamo in molti a ricordare Oumuamura, il primo asteroide proveniente da un altro sistema ad aver visitato il nostro Sistema Solare nel 2017. Anche per via della sua forma insolitamente allungata, Oumuamura suscitò già all’epoca l’attenzione dei sostenitori di teorie alternative.

Ma mai in questi tre anni una voce prestigiosa come quella del professor Avi Loeb si era alzata per sostenere l’origine artificiale di Oumuamura.

Secondo Loeb, Oumuamura sarebbe solo il primo di una serie di oggetti alieni destinati ad arrivare nel nostro vicinato, e che il fatto che l’umanità non l’abbia riconosciuto è normale. Come sostiene il professor Loeb “dopo aver visto rocce tutta la vita, se i cavernicoli avessero visto un telefono cellulare l’avrebbero preso per una semplice roccia scintillante”.

Come argomentazione pare quantomeno particolare; ma maggior dettagli delle teorie del professore di Harvard che sostiene che gli alieni abbiano già visitato la Terra si potranno trovare nel suo libro Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth.

Insomma, certe idee ci sembrano strane quando provengono da strambi soggetti con un cappello di carta stagnola in testa. Ma se a sostenere quelle stesse idee fosse un professore di Harvard? Diteci cosa ne pensate in un commento qui sotto.