Netflix: ecco i film più visti del 2020 (con tanto di sorpresa)

Dopo aver rivelato quali sono state le serie TV più viste del 2020, Netflix ha reso pubblica anche la classifica dei film più visti del 2020, un anno caratterizzato dalla chiusura quasi totale delle sale cinematografiche e dai tanti (e continui) rinvii delle pellicole in attesa che si possa tornare al cinema in sicurezza.

La classifica dei film più visti del 2020 su Netflix vede sorprendentemente al primo posto un titolo che non ti aspetti

Le varie piattaforme di streaming hanno cercato comunque di offrire una vasta selezione di titoli, accogliendo nei loro cataloghi anche i film che, impossibilitati a essere proiettati nelle sale, hanno comunque deciso di proporsi al pubblico. Si è trattato comunque di una situazione straordinaria ed episodica che ha giovato di un trend già in atto da qualche anno, con i servizi di streaming come Netflix che da tempo stanno puntando con decisione sulla produzione di film originali per i quali non è prevista proiezione nei cinema.

Scopriamo, senza altri indugi, il film più visti su Netflix di questo 2020, con la classifica a livello mondiale che risulta davvero essere sorprendente, almeno per quanto riguarda l’inattesa prima posizione.

365 giorni

Sorprendente primo posto della classifica e film più visto del 2020 su Netflix è 365 giorni, thriller romantico (con anima trash) polacco ricco di scene di sesso esplicito. La pellicola vede protagonista una donna insoddisfatta rapita da un potente boss mafioso italiano che la imprigiona concedendole un anno di tempo per innamorarsi di lui.

Enola Holmes

La star di Stranger Things Millie Bobby Brown è la protagonista dell’adattamento cinematografico della serie di romanzi The Enola Holmes Mysteries che narra la storia della perspicace 16enne Enola, sorella minore di Sherlock Holmes che sfida le norme sociali per le donne dell’epoca.

Qualcuno salvi il Natale 2

Il film natalizio di Netflix è il sequel della pellicola del 2018 che vede Kurt Russel nei panni di Babbo Natale. Diretto da Chris Columbus, è la storia di racconta di come Kate Pierce, un tempo bambina curiosa, sia diventata un’adolescente cinica. La ragazza si appresta a festeggiare il Natale insieme alla madre, al suo nuovo compagno e al figlio di quest’ultimo, Jack.

Holidate

Successo per il romanticismo targato Netflix e con questa commedia che vede protagonisti due sconosciuti i quali, stanchi di essere single in vacanza, desiderano soltanto passare le feste in compagnia di qualcuno e beffarsi degli altri, senza stress né passione, tanto comunque non è amore. Oppure no?

The Old Guard

Altra pellicola dal budget consistente e con protagonista l’attrice più in palla degli ultimi anni: Charlize Theron. Si tratta della storia di una banda di guerrieri immortali, il cui segreto è stato per secoli al sicuro, scoperti e costretti a combatte contro un losco magnate della tecnologia.

The Social Dilemma

C’è spazio anche per il cinema impegnato e dai risvolti sociali con The Social Dilemma, docufilm in cui alcuni esperti di tecnologia della Silicon Valley si raccontano e mettono in guardia lo spettatore sulla pericolosa influenza esercitata dagli strumenti che loro stessi hanno creato: i social network.

Project Power

In classifica, come già visto con Extraction, anche un altro film con stelle di Hollywood di prima grandezza quali Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt che sono protagonisti di questo action-thrille sci-fi in cui le persone possono ottenere, per cinque minuti, dei favolosi superpoteri semplicemente assumendo una speciale droga in pillole.

SpongeBob: Amici in fuga

Anche i lungometraggi animati hanno dovuto fare buon viso a cattivo gioco come SpongeBob: Amici in fuga, pellicola arrivata in streaming in tutto il mondo ma che negli USA attende ancora di debuttare su CBS All Access il prossimo febbraio, sperando di ripetere l’exploit di visualizzazioni fatte su Netflix.

The Kissing Booth 2

Il pubblico dimostra di avere sempre voglia di una sana e leggera commedia sentimentale come The Kissing Booth 2, sequel del film del film del 2018 (sempre distribuito su Netflix, che vede Noah ed Elle accontentarsi di una relazione a distanza quando lui parte per Harvard e lei inizia il suo ultimo anno di liceo.

Tyler Rake (Extraction)

Con gli action movie come le pellicole di James Bond e Fast and Furious, messi fuori gioco dalle chiusure dei cinema, Netflix ha sfruttato l’occasione per accontentare la platea grazie ad alcune indovinate produzioni come Tyler Rake (Extraction). Il film è interpretato da Chris Hemsworth nei panni di un mercenario incaricato di salvare il figlio di un boss di un cartello del narcotraffico.