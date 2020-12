Farsight: disponibile il Quickstart del GdR sci-fi basato su 5E Evolved

Novità in arrivo per tutti gli appassionati di fantascienza: è stato rilasciato il Quickstart di Farsight, nuovo gioco di ruolo sci-fi. Farsight è un GdR che porta la fantascienza nel mondo di Dungeons and Dragons per avventure fatte di viaggi nello spazio, civiltà aliene e misteriosi pericoli su nuovi mondi.

Farsight, realizzato da Lightifish Games, è un nuovo manuale ambientativo che porta avventure dal tono fantascientifico in Dungeons and Dragons attraverso un sistema di gioco definito 5E Evolved, una vera e propria rivoluzione del classico D&D.

Possiamo scoprire l’universo di Farsight attraverso il Quickstart gratuito scaricabile QUI, in attesa della campagna Kickstarter del lancio del manuale (in collaborazione con Officina Meningi e Epic Party Games) che partirà a febbraio 2021!

Farsight è un gioco di ruolo progettato per portare la fantascienza al vostro tavolo di gioco, permettendovi di viaggiare nello spazio alla scoperta di mondi incontaminati, specie sconosciute, civiltà aliene e tecnologie prodigiose, sempre che riusciate a sopravvivere ai pericoli in agguato nell’oscurità, appena oltre il confine del conosciuto!

Il Quickstart del gioco è una guida introduttiva che vi permetterà di dare un primo sguardo all’universo di Farsight, scoprendone l’ambientazione, il sistema base di regole e un’avventura introduttiva dal titolo Una voce nel vuoto.

Pur mantenendo lo stile essenziale e le dinamiche di gioco di Dungeons and Dragons Quinta Edizione, la 5E Evolved implementa nuove meccaniche di base, importanti cambiamenti e diverse funzionalità progettate per adattarsi al meglio a uno stile di gioco più orientato alla fantascienza, arrivando a cambiare la struttura dei punteggi delle abilità canoniche e persino l’iconico d20. Insomma, non resta che leggere il Quickstart di Farsight per saperne di più!

