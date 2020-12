Diabolik è stato rinviato, il film dei Manetti bros. arriverà nel 2021

Anche i cinecomic nostrani si arrendono alla pandemia che tiene ancora chiusi i cinema e, al pari delle produzioni hollywoodiane, il film Diabolik dei Manetti bros. è stato rinviato al 2021.

Con le sale cinematografiche ancora chiuse, anche Diabolik si arrende alla pandemia e il debutto del film dei Manetti bros. è stato rinviato al 2021

La pellicola basata sul personaggio dei fumetti creato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani nel 1962, che avrebbe dovuto debuttare nelle sale il prossimo 31 dicembre, arriverà dunque l’anno prossimo, anche se non è stata ancora ufficializzata una data precisa.

Come già anticipato, il film sarà diretto dai fratelli Marco e Antonio Manetti e vedrà come protagonisti Luca Marinelli nei panni di Diabolik, Miriam Leone in quelli di Eva Kant, mentre Valerio Mastandrea interpreterà l’ispettore Ginko. Nel cast anche Serena Rossi, Alessandro Roja, Claudia Gerini e Roberto Citran.

Diabolik è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros., in associazione con Astorina, con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste, distribuito da 01 Distribution.

La colonna sonora originale di Diabolik è composta da Pivio & Aldo De Scalzi mentre Manuel Agnelli è autore e interprete di due brani inediti.

Chi è Diabolik?

Spietato ladro e assassino che riesce quasi sempre a portare a compimento i suoi piani criminali con altrettanto famigerati colpi derubando banche, famiglie agiatee altri personaggi arricchitisi solitamente in maniera illecita e senza scrupoli, Diabolik è inizialmente fidanzato con Elisabeth Gay, donna che lascerà quando incontrerà Eva Kant, la quale diverrà sua compagna di vita e fidatissima complice.

Col passare del tempo il personaggio acquisirà una sua morale, diventando sempre più umano ma conservando la sua vocazione criminale.