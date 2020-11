Il set LEGO Colosseo è disponibile in vendita da oggi

Dopo essere stato annunciato circa due settimane fa, da oggi è disponibile in vendita QUI il set LEGO Colosseo dedicato al più celebre e grande anfiteatro del mondo, nonché simbolo di Roma.

Accreditato come il più grande set mai realizzato finora, il Colosseo LEGO siamo sicuri finirà nelle liste dei regali nerd di Natale di molti appassionati che non vorranno farsi scappare l’occasione di costruire uno dei monumenti più famosi del mondo, simbolo della potenza e dello splendore dell’Impero Romano.

È finalmente disponibile il set LEGO 10276 Colosseum della linea Creator che riproduce il Colosseo

Il set LEGO 10276 Colosseum della linea Creator è alto 27 cm, con il lato più lungo che misura 59 cm e quello più corto 52 cm, provvisto anche di una solida e spessa base per facilitarne lo spostamento. Il nuovo set, che meriterebbe di essere presentato dal mitico Alberto Angela, sarà disponibile per l’acquisto 499,99 euro in occasione del Black Friday, ovvero venerdì 27 novembre 2020. Per tutti coloro che acquisteranno il set al day one e nei giorni immediatamente successivi, in regalo una minifigure a bordo di una biga romana trainata da cavalli.

Caratteristiche e dettagli del set LEGO 10276 Colosseum

Niente al mondo è in grado di superare la maestosità del Colosseo di Roma. Regalati una fuga dalla vita quotidiana mentre ti accingi a realizzare la più grande costruzione LEGO mai vista finora (novembre 2020). Questo epico modello del Colosseo di 9.036 pezzi riproduce in ogni minimo dettaglio la famosa opera architettonica. I dettagli autentici mostrano la parte settentrionale della facciata della parete esterna e i suoi archi iconici. Il modello presenta tre piani ornati da colonne di ordini dorici, ionici e corinzi, mentre l’attico è decorato da pilastri corinzi.

Un maestoso pezzo da esposizione

Il Colosseo LEGO (10276) poggia su una base ovale in modo da poterlo ammirare da qualsiasi lato. È uno dei più grandi modelli LEGO di sempre, ma è possibile assettarlo facilmente guardandolo attraverso gli archi da tutte le angolazioni.

Un progetto edilizio da appagante

Il Colosseo fa parte di una collezione di modelli LEGO per adulti che amano l’architettura e il design ingegnoso. Questo modello è anche un ottimo regalo per gli appassionati di architettura e di LEGO.

Realizza il tuo modello in mattoncini del maestoso Colosseo con questo coinvolgente e gratificante kit per adulti Colosseo LEGO (10276).

Costituito da 9,036 pezzi, questo modello del Colosseo è il più grande set LEGO di sempre (fino a novembre 2020), che regala ore di completo relax agli amanti delle costruzioni di età adulta.

Qualsiasi appassionato di modelli architettonici apprezzerà gli straordinari dettagli di questa riproduzione del Colosseo. Il modello a tre piani è ornato di colonne degli ordini dorici, ionici e corinzi.

Se sei alla ricerca di un regalo speciale per gli amanti di storia e architettura, questo set di costruzione è la scelta ideale, poiché consente di trascorrere ore a costruire un sorprendente modello del Colosseo da esposizione.

Questo modello architettonico misura oltre 27 cm di altezza, 52 cm di larghezza e 59 cm di profondità. Con i suoi 9.036 pezzi è uno dei più grandi set LEGO al mondo, ma è facile da sollevare e girare.

Come nell’antica Roma, questo set non richiede batterie! Questo modello del Colosseo non richiede batterie, funziona con la potenza dell’immaginazione.

Questo modello viene fornito con istruzioni di montaggio rilegate con cura, dove sono riportati dettagli storici e architettonici per ispirare i costruttori.

Il modello fa parte di una serie di fantastici set di costruzione LEGO, progettati per gli appassionati di costruzioni LEGO che amano i design raffinati, le architetture eleganti e i modelli ricchi di dettagli..

Dal 1958, i mattoncini LEGO soddisfano i più elevati standard di settore, sono sempre di qualità uniforme e compatibili e si montano e si smontano facilmente.

Gli elementi e i mattoncini LEGO vengono sottoposti a rigorosi test per garantire che ogni set da costruzione soddisfi i più elevati standard di sicurezza e qualità e che il tuo magnifico modello architettonico sia progettato per durare.

Il set LEGO 10276 Colosseum è già disponibile al prezzo di 499,99 euro sul sito LEGO a QUESTA PAGINA.