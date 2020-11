The Nioh Collection arriva su PlayStation 5: ecco data di uscita e dettagli

KOEI Tecmo America e Team Ninja hanno annunciato venerdì che presto The Nioh Collection per PlayStation 5, una raccolta di giochi che include i giochi Nioh Remastered – The Complete Edition e Nioh 2 Remastered – The Complete Edition.

Caricamenti più rapidi, 120 FPS e 4K per The Nioh Collection, la raccolta remaster per PlayStation 5 dei due titoli della saga Nioh

L’annuncio è stato accompagnato da un trailer trasmesso dal canale YouTube di PlayStation che rivela la data di uscita della collection attesa al debutto il 5 febbraio 2021.

The Nioh Collection includerà dunque le versioni rimasterizzate dei primi due giochi della saga Nioh, titoli che beneficeranno di tempi di caricamento più rapidi, framerate fino a 120 FPS, trasferimento dei salvataggi da PS4 e multiplayer cross-gen. La raccolta supporterà anche risoluzione 4K, audio 3D e trigger adattivi.

Coloro che possiedono già Nioh 2 su PlayStation 4 potranno accedere all’update secondo due diverse modalità: chi ha già acquistato Nioh 2 The Complete edition potrà passare alla versione PS5 senza costi aggiuntivi; mentre chi è in possesso solo della versione standard del titolo potrà accedere alla remaster di Nioh 2, ma non al pacchetto che comprende tutti i DLC. Infatti, i DLC saranno disponibili su PS5 solo se precedentemente acquistati su PlayStation 4.

I preorder della The Nioh Collection per PlayStaton 5 partiranno alle ore 00:00 di venerdì 20 novembre a mezzanotte.

Le due società hanno inoltre annunciato che rilasceranno Nioh 2 – The Complete Edition su PlayStation 4 e PC tramite Steam il 5 febbraio.

Nioh 2 – The Complete Edition include il gioco base e tutte e tre le espansioni DLC: “The Tengu’s Disciple”, “Darkness in the Capital” e “The First Samurai”. L’edizione completa includerà supporto 4K Ultra-HD, compatibilità ultra wide-screen, HDR e supporto per monitor a 144 Hz, 120 FPS e personalizzazione completa di mouse e tastiera. La versione Steam includerà un esclusivo casco Valve.

La terza e ultima espansione DLC, “The First Samurai”, verrà lanciata il 17 dicembre. Nioh 2 è stato lanciato su PlayStation 4 in tutto il mondo a marzo.

Padroneggia le arti letali dei samurai nei panni di un misterioso guerriero Yokai metà umano e metà demone, in questo avvincente sequel. Esplora il violento Giappone dell’era Sengoku e il letale Regno Oscuro, entrambi afflitti da demoni grotteschi e spietati. Sfodera le tue armi letali e abbatti tutti i nemici sul tuo cammino usando un sistema di combattimento rinnovato e la capacità di trasformarti in uno Yokai per scatenare devastanti poteri sovrannaturali.

Il primo gioco Nioh è stato lanciato per PS4 in Nord America, Europa e Giappone nel febbraio 2017. KOEI Tecmo America ha rilasciato il gioco su PC con le sue espansioni DLC sotto il titolo Nioh: Complete Edition nel novembre 2017.

KOEI Tecmo Games Europe descrive così il primo Nioh:

Nell’oscuro gioco di ruolo fantasy Nioh, i giocatori attraverseranno il Giappone dilaniato dalla guerra nei panni di William, uno spadaccino dai capelli biondi il cui passato di feroce guerriero e l’abilità con la spada gli permettono di sopravvivere nella terra dei samurai infestata dai demoni. I giocatori affronteranno altri samurai in epiche battaglie con la spada e intensi scontri multi-target che offrono un livello di difficoltà che metterà davvero alla prova tutte le abilità, facendo affidamento sulla pazienza e la strategia tipiche dei samurai.

Fonte: AnimeNewsNetwork