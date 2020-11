Alaloth: La Tempesta, il fumetto sta per arrivare grazie a BD Edizioni

Alaloth – La Tempesta, fumetto fantasy basato sull’omonimo videogioco, in uscita nel 2021, della casa di produzione padovana Gamera Interactive, arriverà ad inizio dell’anno prossimo nelle nostre fumetterie preferite grazie a BD Edizioni.

Dalla partnership tra Edizioni BD e Gamera Interactive nasce Alaloth – La Tempesta, il nuovo fumetto fantasy ambientato nel mondo di Alaloth – Champions of The Four Kingdoms, videogioco in uscita nel 2021 su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch sviluppato dallo studio padovano.

Il fumetto trasporterà il lettore nei Quattro Regni prima dell’arrivo di Alaloth, il dio traditore, in una nuova saga fantasy che vedrà una giovane ragazza, Asha, fuggire da casa per salvare la propria famiglia trovandosi a combattere nella guerra per la supremazia sul misterioso Quinto Regno.

Alaloth – La Tempesta è un progetto editoriale curato da Roberto Recchioni, alla guida di un team creativo di giovani talenti del fumetto italiano: Dario Sicchio alla sceneggiatura, Alessandro Cappuccio e Claudia Giuliani ai disegni e colori. Il mondo di Alaloth è stato creato da Alberto Belli, CEO di Gamera Interactive e Game Director del gioco.

Il titolo di BD Edizioni nasce proprio grazie alla collaborazione con il team che sta dietro ad Alaloth – Champions of The Four Kingdoms, videogame tra i più attesi del 2021: un GdR fantasy open world con un ricchissimo setting creato con passione ed esperienza da un team che annovera sviluppatori che hanno lavorato su alcuni dei brand più celebri per il genere.

La partnership tra Gamera Interactive ed Edizioni BD prevede il licensing internazionale del progetto a fumetti.

