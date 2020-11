Star Wars: ricevono in eredità della spazzatura e trovano giocattoli per 440.000 euro

Una coppia britannica non aveva idea che dentro il garage pieno di sacchi della spazzatura, lasciato loro in eredità da un vicino, avrebbe trovato un vero tesoro, dei vecchi giocattoli di Star Wars del valore di 400.000 sterline (oltre 440mila euro).

Secondo quanto riportato dal Times il signor Peter Simpson, vicino di casa della coppia di anziani, aveva raccolto, nel corso dei decenni, una delle migliori collezioni al mondo di Guerre Stellari tra gadget, cimeli e action figure ancora nelle loro confezioni originali.

Con la morte avvenuta nel dicembre 2019, il signor Simpson aveva lasciato quindi in eredità ai suoi vicini tutto il contenuto di un garage, un ammasso di sacchi della spazzatura dai quali sono spuntati giocattoli vecchi di decenni cha però hanno incuriosito il figlio della coppia, con quest’ultimo che si è rivolto a un banditore d’aste per avere una valutazione di quello che poi i è rivelato essere un vero tesoro.

Tra i giocattoli andati all’asta uno Star Destroyer Commander, uno degli unici due esemplari conosciuti ancora nella sua confezione originale. Il prezioso cimelio è stato venduto per 32.500 sterline, confermando l’eccezionalità del ritrovamento, come confermato da Chris Aston di Aston’s Auctioneers:

Molti pezzi erano un po’ umidi ma in linea di massima è la migliore collezione di Star Wars che abbia mai visto. Abbiamo avuto un enorme interesse da tutto il mondo e ci aspettavamo che la vendita andasse molto bene.

Ma la collezione del signor Simpson era davvero ricca di sorprese come un Palitoy Jawa ancora nella sua confezione, creduto come uno dei 10 ancora esistenti al mondo, venduto per 27.280 sterline. E ancora un set completo di otto personaggi da Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi venduto per 1.400 sterline, considerando che quando furono acquistati nuovi negli anni ‘80 ognuno dei personaggi costava solo 1,59 sterline.