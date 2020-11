Under the Dome: per Stephen King la serie “è uscita fuori dai binari”

La corsa della serie Under The Dome, tratta dal romanzo The Dome del 2009 di Stephen King, si è conclusa ufficialmente con una terza stagione nel 2015. Dopo una partenza con la prima stagione più che positiva, la serie di creata da Brian K. Vaughan si è ritrovata frettolosamente “fuori dai binari“, come criticato dallo stesso King in occasione di una recente intervista.

Il calo dei consensi da parte del pubblico ha interrotto forse prematuramente la serie, che dopo 39 episodi è stato uno degli adattamenti di King che hanno meno convinto il celebre scrittore.

Per chi non la conoscesse, la serie parla della cittadina di Chester’s Mill, la cui quotidianità viene stravolta quando una cupola di energia invisibile ed impenetrabile la circonda intrappolandone gli abitanti. Fenomeni all’apparenza inspiegabili, panico e caos travolgono così il paese. O forse no?

Stephen King ricorda l’adattamento televisivo di Under the Dome spiegando cosa, secondo lui, non ha funzionato nella serie

“Under the Dome è uno di quei progetti che penso sia andato del tutto fuori strada, poiché i personaggi fanno cose che non risultano affatto realistiche“, ha dichiarato Stephen King nell’intervista con il Washington Post. “Una cosa che mi ha sconvolto è stata questa cosa che non senti mai il suono di un generatore da nessuna parte. L’energia elettrica funziona. Tutto sembra pulito. Tutto è fantastico, tranne che sono letteralmente tagliati fuori dal mondo. E non è quello che accadrebbe nella realtà.”

Lo scrittore ha poi aggiunto aggiunto: “Se chiedi alle persone di accettare queste cose, deve esserci un senso di realismo che le accompagna, che ti trascina”.

Un pensiero condivisibile quello di King. Io stesso ho faticato ad andare oltre i primi episodi della seconda stagione, mollando la serie che, con la terza stagione, è crollata sotto il peso delle critiche.

Voi cosa ne pensate? Avete visto tutte e tre le stagioni di Under the Dome? Fatecelo sapere tramite un commento qui sotto!

Fonte: CB