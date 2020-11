Lucca Changes: ecco i librogame vincitori dell’LGL Award 2020

Lucca Changes, il nuovo format di Lucca Comics and Games, si appresta a finire il suo ultimo giorno di fiera online presentando i vincitori dell’LGL Award 2020, il Gran Premio del Librogame, arrivato quest’anno alla sua terza edizione.

In diretta sui canali di Lucca Changes, alle ore 13 del 1 novembre 2020, sono stati assegnati i premi ai migliori librogame dell’anno da una giuria selezionata tra i redattori della miglior stampa specializzata. Ecco i vincitori e le relative categorie di premiazione:

Miglior librogioco italiano: Fausto & Furio

Guidare un cinghiale meccanico gigante non è per niente semplice. Ma tu eri bravo a farlo. Anzi, eri il migliore: quando pilotavi Furio non avevi rivali. Purtroppo quei tempi sono passati e ora sei vecchio e guercio, mentre Furio è coperto di ruggine. Pensavi di non correre mai più, ma una strana donna dai capelli rossi appare dal nulla per farti la classica offerta che non si può rifiutare: dovrai partecipare alla Ferraglia, pericolosissima gara clandestina e impedire che un certo Lombardi arrivi primo. Sì, proprio lui: lo stesso viscido pilota che ti ha fatto perdere l’occhio. Non ci pensi due volte e le stringi la mano, anche se sai bene che delle Volpi non ci si dovrebbe mai fidare…

Miglior librogioco straniero: Il cuore pulsante del male

Quasi mezzo anno è trascorso da quando il Professor Hieronymus Kroos, accompagnato da Adz, un servo norsiczano di enorme statura, è partito per Deva su richiesta di un amico esploratore. Aveva promesso di fare ritorno entro cento giorni, mentre tu sei rimasto a malincuore a Maasenborg per controllare gli affari al posto suo. Ma sono passati mesi senza avere loro notizie e questo ha generato in te un senso di ansia, accompagnato da brutti presentimenti e numerose notti insonni. E così la lettera con la quale il Professore ha richiesto la tua presenza nelle Terre Centrali ti ha portato sollievo e ha riacceso nel tuo cuore il desiderio sopito di una nuova avventura. Hai fatto le valigie e affilato la spada, pronto per un altro viaggio verso l’ignoto… Ma ad attenderti c’è una minaccia più grande di quanto tu potessi immaginare: sotto la decadente città di Deva qualcosa di misterioso e insondabile sta per risvegliarsi dal suo lungo letargo.

Migliore edizione: The Necronomicon Gamebook – Carcosa

Il secondo (e ultimo) volume del Necronomicon Gamebook ti trasporterà nelle cupe fantasie di Ambrose Bierce, Robert W. Chambers e Howard P. Lovecraft adattate in un intrico da incubo dove, armato di dado e matita, percorrerai luoghi inquietanti e affronterai oscure forze ancestrali. Per provare a respingerle dovrai utilizzare potenti artefatti e gli antichi sortilegi del Necronomicon, sempre che tu non impazzisca prima…

Premio della critica: Cryan

Tu sei il Cigno Nero, sovrano di Cryan! Il tuo regno è la città delle ossa, la Bestia immortale che un giorno si sveglierà portando devastazione. Una città abitata da ogni schiera di creature mitologiche, Duchi, entità e demoni che qui hanno trovato la salvezza da tempo immemorabile. Al riparo nella Torre Senza Finestre, eserciti la tua volontà con saggezza e distacco. Ma oggi è successo qualcosa che esige la tua attenzione. Qualcuno si è introdotto in città, una presenza inaspettata e temuta, in grado di mettere in allarme perfino un popolo di mostri. Sarà una vera minaccia o si tratta solo di timori irrazionali? Una fitta trama di giochi politici ti costringerà a mettere in discussione le tue certezze, fino a giungere alla risposta: accettare o meno lo straniero, e a quale prezzo? Un’avventura dalla forte tematica di attualità che metterà alla prova il lettore fino all’ultimo paragrafo. Un mondo epico, poetico e fiabesco dove solo tu puoi creare un futuro!

Nella stessa occasione è stato anche presentato il vincitore della 1° Edizione del Trofeo Teseo, concorso riservato ai racconti esordienti di letteratura interattiva. Si aggiudica il premio Io ucciderò il drago di Ludovico Marcucci che ha stupito per la sua narrazione e per l’utilizzo di elementi fisici esterni oltre al libro, in favore di un particolare tipo di meta-gioco.

Insomma, tutti sono ottimi titoli e noi non possiamo che fare i complimenti ai librogame vincitori e a tutti i finalisti che hanno gareggiato per questi ambiti premi. Ora… siamo pronti per fare incetta di librogame anche per il prossimo anno!