Qual è il film più spaventoso di sempre? Ce lo dice la scienza!

In occasione di Halloween, festa che è un tutt’uno con l’orrore e la paura, apprendiamo di una ricerca scientifica il cui obiettivo è stato quello di scoprire, numeri alla mano, qual è il film più spaventoso di sempre.

Una ricerca scientifica commissionata da Brandbandchoises ha stabilito qual è il film più spaventoso di sempre

Vi ricordate quando i nostri impavidi Mike e Deborah si sono sottoposti a un esperimento durante la visione del film 47 metri? Ebbene, seguendo lo stesso principio il team di ricercatori ingaggiato da Brandbandchoises ha sottoposto 50 persone di età ed estrazione sociale diverse alla visione di quelli che sono considerati i 50 film più terrificanti della storia. Le pellicole sono state scelte in base alle valutazioni risultanti da vari aggregatori come Rotten Tomatoes, IMBD e seguendo i consigli degli utenti Reddit e le “cavie” sono state dotate di un cardifrequenzimetro per misurare i battiti del cuore durante la visione dei film.

In base ai dati raccolti è emerso che il film più spaventoso di sempre è Sinister, pellicola del 2012 scritta e diretta da Scott Derrickson che vede come protagonista Ethan Hawke. Sul podio della paura anche Insidious, piazzatosi al secondo posto, e The Conjuring arrivato terzo.

Come è possibile vedere dall’infografica seguente, che trovate in versione completa su Broadbandchoices, la frequenza cardiaca durante la visione media durante la visione di Sinister è stata di 86 battiti al minuto con un incremento del 32% rispetto alla situazione di riposo.

La ricerca, denominata Science of Scare Project, ha determinato anche che la scena più spaventosa in assoluto appartiene a Insidious di James Wan, sequenza che da sola ha fatto schizzare il cuore degli spettatori a 133 battiti al minuto.

Trama e trailer di Sinister