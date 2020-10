Gli imperi delle sabbie: disponibile il nuovo libro di Andrea Gualchierotti

In questo periodo ricco di novità editoriali, vi segnaliamo l’uscita de Gli imperi delle sabbie, il nuovo romanzo fantasy scritto da Andrea Gualchierotti ed edito da Italian Sword&Sorcery Books. Una storia che unisce il fascino dell’Oriente a elementi fantasy tra misteri, magie ed orrori.

Dopo averci fatto vivere epiche avventure dal sapore mitologico in La Stirpe di Herakles, Andrea Gualchierotti ha recentemente presentato il suo nuovo romanzo fantasy: Gli imperi delle sabbie, pubblicato in formato digitale da Italian Sword&Sorcery Books. La storia racconta le vicende di un’Oriente medievale, in particolare gli avvenimenti della funesta battaglia di Azaz, risalente al 1030.

Le armate bizantine comandate dal vecchio Basileus di Costantinopoli vengono decimate sotto il sole di Siria, annientate nel tentativo di conquistare la fortezza di Aleppo. Ma l’imperatore non viene sconfitto solo dall’acciaio: ad abbattere gli stendardi sono stati gli orrori del tradimento e della magia nera. Questo perché sette principi stregoni regnano su Aleppo, i terribili Emiri Neri: loro hanno comprato con l’oro e col sangue la strage delle armate di Bisanzio, stringendo un patto di morte con un traditore.

Anno 1030: Le armate di Bisanzio assediano la città fortezza di Aleppo, capitale della Siria e regno dei tenebrosi Emiri Neri, i principi negromanti. Giunto alla testa dei suoi soldati, il nashrakar Vardan, nobile d’Armenia, si unisce alle truppe imperiali, in vista dello scontro decisivo. Ma il tradimento alligna nelle armate bizantine, e il principe armeno, ridotto in catene da chi credeva amico, scoprirà suo malgrado come appena al di là delle sabbie roventi di Aleppo si celino gli orrori e le meraviglie di un mondo sconosciuto, fatto di satrapie remote, antichi palazzi d’oro, e maledizioni sorte dal sangue. Un’avventura che condurrà Vardan fino alle più lontane plaghe d’Oriente, là dove, sotto una mezzaluna d’acciaio, s’incrociano le spade della vendetta…

Potete acquistare il libro Gli imperi delle sabbie e avere maggiori informazioni sul sito Hyperborea – Italian Sword&Sorcery Books.