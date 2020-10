Need Games! – Ecco tutte le novità per Lucca Changes 2020

Il Lucca Comics si appresta a vivere un’edizione molto particolare, denominata Lucca Changes, per far fronte all’emergenza sanitaria con tantissime attività, conferenze e sessioni di gioco completamente online. E anche quest’anno non possono mancare tante succose novità in ambito giochi di ruolo. Need Games!, infatti, ha svelato le uscite previste per il Lucca Changes e gli eventi correlati alla manifestazione.

Scopriamo le novità Need Games! in uscita per il Lucca Changes 2020. Tanti nuovi giochi di ruolo (e non solo!) stanno per arrivare sui nostri tavoli

Fan di Warhammer state in ascolto perché a breve uscirà Wrath & Glory, nuovo manuale base dell’universo narrativo di Warhammer 40K, in contemporanea con l’edizione originale della Cubicle 7. Preparatevi a immergervi in un mondo di tecnologie pericolose, rituali demoniaci e superstizione per le avventure dei vostri personaggi. Oltre all’uscita del manuale, sul sito Need Games! potrete trovare anche Pioggia di Grazia, un Quickstart gratuito e Turno di Notte, un’avventura introduttiva di 20 pagine.

Oltre a Warhammer, Need Games! localizzerà anche i manuali della linea Kids on Bikes, gioco di ruolo narrativo e leggero con un particolare occhio di riguardo a temi come la diversità e l’integrazione. Oltre al manuale base, usciranno anche Teens in Space e Kids on Brooms per vivere avventure nello spazio o in una misteriosa scuola di magia. Non fatevi trarre in inganno dal titolo perché Kids on Bikes è un GdR per tutte le età!

Inaugurando la nuova linea editoriale “Need Help?”, uscirà anche Improv GDR – ruolare meglio con l’improvvisazione teatrale. Questa nuova collana si concentrerà non sulla localizzazione di giochi ma su quella di prodotti di manualistica dedicata a metodi, esercizi, consigli e tecniche per migliorare come giocatori o master.

Ed ecco un’altra novità che molti giocatori di ruolo attendevano: presto potremo avere I Cancelli del Paradiso, quickstart del GdR Il Re in Giallo, la cui uscita è prevista per la fine dell’anno. I Cancelli contiene : le regole base per approcciare il sistema di gioco Quickshock GUMSHOE; Carte Ferita e Trauma, per rappresentare il declino dei personaggi; sei Personaggi Pregenerati e un’orrorifica storia che metterà alla prova la vostra tempra e vi trascinerà nella follia degli scritti di Robert W. Chambers.

Questi prodotti non sono ancora in vendita, ma lo saranno a brevissimo per il Lucca Changes, quindi vi consigliamo di restare aggiornati tramite il sito e la pagina Facebook di Need Games!. Ecco nel dettaglio questi nuovi titoli:

Warhammer 40.000 Roleplay: Wrath & Glory – Manuale Base

Un manuale completo che vi trasporterà nel perduto Sistema Gilead dell’universo narrativo di Warhammer 40k di Games Workshop, nei panni di un personaggio a scelta tra oltre 20 Archetipi diversi divisi in 4 Gradi di potere, con un sistema proprio rapido e furioso a D6, molto intuitivo e in grado di rendere cinematografiche e spettacolari le azioni di gioco, con il risultato del “Dado Ira” che potrebbe condurvi alla Gloria o alla rovina! Impersonate Umani, Astartes, Aeldari, Orki e altri maligni antieroi corrotti dal Caos, fate trionfare la vostra Fazione e affrontate le minacce del Sistema Gilead armati fino ai denti. Il manuale include tutto il necessario per giocare e offre approfondimenti sull’ambientazione del Sistema Perduto, le regole per il Gamemaster e un Bestiario pieno di terribili minacce!

Kids on Bikes

In Kids on Bikes, vincitore dell’ENnie Award come Best Family Product 2019, potrete vivere strane avventure in piccole città, alle prese con forze strane, terrificanti e molto, molto potenti che non possono essere sconfitte, controllate o anche solo veramente comprese… L’unico modo che avete per affrontarle è lavorare insieme, unire le forze e sapere quando darsela a gambe il più velocemente possibile! Teens in Space vi lancia nello spazio interstellare come membri di una sgangherata nave spaziale alle prese con rocambolesche (dis)avventure, tra le più disparate specie aliene, canaglie spaziali e blaster bollenti! Migliorate la vostra nave avventura dopo avventura per diventare l’equipaggio più “ricercato” di tutta la galassia! In Kids on Brooms si vive la magia! Scuole di stregoneria, professori sospetti, segreti oscuri, materie magiche, pozioni misteriose e creature fantastiche! Preparatevi a duelli di magia con le vostre bacchette, cavalcate la scopa incantata che più vi si addice e…OH! Attenzione al Drago! E non dimenticatevi i vostri studi: la scuola, seppur magica, viene prima di tutto… vero?

Improv GDR – Ruolare meglio con l’improvvisazione teatrale

Basato su una popolare serie di workshop, questo volume contiene una serie di esercizi d’improvvisazione facili e divertenti, progettati per portare il vostro gruppo di gioco di ruolo o larp al livello superiore. Scegliete quelli che preferite per sviluppare una certa abilità o procedete a caso! Non serve alcuna esperienza teatrale.

I cancelli del Paradiso – Quickstart de Il Re in Giallo