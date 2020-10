Asmodee presenta Arkham Horror Mother’s Embrace: il videogioco basato sul gioco da tavolo

Asmodee Digital, leader nei videogiochi ispirati ai giochi da tavolo, ha annunciato che Arkham Horror: Mother’s Embrace, un videogioco basato sul pluripremiato franchise di giochi a tema lovecraftiano, è in arrivo su PlayStation 4, Xbox One, Steam e Nintendo Switch nel 2021.

Originariamente annunciato con il nome di Mansions of Madness: Mother’s Embrace, Arkham Horror: Mother’s Embrace è un videogioco di avventura narrativo a squadre che offre un mix di esplorazione, indagine e fasi di combattimento tattico RPG ambientate nell’universo lovecraftiano.

L’anno è il 1926 e un professore di astronomia viene trovato morto nella sua villa, apparentemente vittima di un atroce omicidio. I giocatori devono scegliere tra 12 dei protagonisti più iconici dell’universo di Arkham Horror, ognuno con un set di abilità unico, e guidare un team di investigatori per scoprire gli oscuri segreti che stanno dietro questa misteriosa morte.

Mentre gli investigatori affrontano gli orrori lovecraftiani, indagheranno nelle profondità della follia, metteranno a dura prova la propria sanità mentale e subiranno traumi che influenzeranno il le loro indagini.

“That is not dead which can eternal lie, and with strange aeons even death may die.” Arkham Horror: Mother's Embrace is coming in 2021! Wishlist now on Steam https://t.co/miuwIt6CYb pic.twitter.com/VDjOxDnvub

— Asmodee Digital (@AsmodeeDigital) October 21, 2020