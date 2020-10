Willow: confermato l’arrivo della serie su Disney+, ecco qualche dettaglio

Da tempo sappiamo che Willow avrebbe visto l’arrivo di un sequel in forma di serie su Disney+ ma, nonostante le dichiarazioni di Ron Howard e di tante altre figure coinvolte nel progetto, mancava ancora l’ufficialità. Ora Disney ha annunciato ufficialmente la messa in produzione della serie, di cui abbiamo anche qualche dettaglio in più.

Disney conferma la produzione della serie su Willow, svelando i nomi delle persone coinvolti nel progetto

Le riprese dello show si svolgeranno nel corso del 2021, nel Galles, nelle stesse location che avevano dato vita al film del 1988.

Ron Howard sarà coinvolto nel progetto con Bob Dolman, l’autore del film, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan, ma alla regia del pilot troveremo Jon Chu (Now You See Me 2, Crazy & Rich). Oltre a dirigere l’episodio pilota, Chu sarà anche produttore esecutivo e showrunner dell’intero progetto insieme a Jonathan Kasdan (Solo: A Star Wars Story), che ha scritto invece la sceneggiatura del primo episodio con Wendy Mericle.

“Essendo cresciuto negli anni ’80, Willow ha avuto un profondo effetto su di me”, ha dichiarato Chu sulle pagine di Deadline. “La storia di eroi coraggiosi in luoghi improbabili mi ha permesso, un ragazzo asiatico-americano cresciuto in un ristorante cinese che voleva andare a Hollywood, di credere nel potere della nostra volontà, determinazione e, naturalmente, magia interiore. Quindi il fatto che io possa lavorare con i miei eroi, da Kathleen Kennedy a Ron Howard, è più grande di un sogno che si avvera. È un momento da non perdere per me. Jon Kasdan e Wendy Mericle hanno aggiunto nuovi personaggi così rivoluzionari e deliziose sorprese a questa storia senza tempo, w non vedo l’ora che il mondo si unisca a noi in questo viaggio epico”.

