Siete degli aspiranti scrittori horror? Grazie a un contest, Onnigrafo Magazine pubblicherà i vostri racconti!

Appassionati di storie horror ne abbiamo? Ecco una bella iniziativa da farvi conoscere! Onnigrafo Magazine, nuovo progetto editoriale con uno sguardo d’attenzione sui giovani scrittori, ha lanciato un nuovo contest sulla sua pagina Facebook: scrivi una storia a tema horror e pubblicala sul tuo profilo con visibilità pubblica. I racconti più belli verranno condivisi sul sito e sui canali social di Onnigrafo Magazine!

Una bella iniziativa per festeggiare Halloween con tanti e ottimi racconti a tema horror!

Il progetto, infatti, prevede che gli aspiranti scrittori pubblichino una storia di massimo 500 parole a tema horror / creepy / grim dal 26 al 31 ottobre 2020 con il tag #OnnigrafoCreepyWeek direttamente sul proprio profilo ma con la visibilità a tutti. Le storie più belle saranno condivise sui social e pubblicate sul sito di Onnigrafo Magazine. Non solo, tra i partecipanti verrà scelto un racconto vincitore che verrà illustrato da uno degli artisti di Onnigrafo Magazine e l’autore sarà invitato a fare quattro chiacchiere con lo staff!

Iniziate a mettere per iscritto le vostre idee perché Halloween si avvicina!

Onnigrafo Magazine nasce nel cuore dell’italia, forgiato dalle mani di chi ha sempre letto e scritto di viaggi, di esperienze, di emozioni e sensazioni, di sogni. Il progetto è cresciuto con l’intento di far conoscere i nostri autori locali, ma la sua natura mutevole era già evidente, incontrando abili romanzieri non solo della toscana ma anche del resto del centro italia, si è plasmato in una nuova ambiziosa direzione: arrivare ovunque. Il progetto Onnigrafo Magazine è un concetto dal quale, con l’aiuto dei primi autori che gli hanno dato la linfa vitale, si è idealizzata in una creatura nelle cui membra non scorre sangue, ma inchiostro, parole, storie, idee e talenti.