Evangelion 3.0+1.0 potrebbe durare sei ore

Evangelion 3.0+1.0 – Thrice Upon a Time, il quarto capitolo della della tetralogia anime di Rebuild of Evangelion remake della serie classica NGE, avrebbe dovuto debuttare lo scorso 27 giugno 2020, esattamente a esattamente 11 anni di distanza dall’uscita di Evangelion: 2.0 avvenuto il 27 giugno del 2009.

Tuttavia, a causa della pandemia causata dal Coronavirus, il film stato rinviato a data da destinarsi con Studio Khara che non ha più rivelato alcun dettaglio sul lungometraggio, cosa che continua a lasciare i fan spaesati e dubbiosi.

Nella giornata di ieri il creatore del franchise Hideaki Anno, con un tweet che chiedeva agli appassionati di avere pazienza, spiegando i motivi dell’attesa, ha involontariamente suscitato ancora più ansia e preoccupazione tra i fan per via di un dettaglio presente nel tweet stesso.

Come è possibile vedere qui sotto, nella terza immagine è presente la scritta “Sin_Dpart 2020/10/02 – 05: 59: 50: 00” con la seconda parte del testo che sembra un contatore che, a quanto pare, indicherebbe la durata del film ovvero 5 ore, 59 minuti e 50 secondi.

Un tweet di Hideaki Anno riguardante Evangelion 3.0+1.0 rivela un dettaglio che parrebbe confermare una durata di 6 ore per l’ultimo film della tetralogia

In molti hanno dunque ipotizzato dunque una durata “monstre” di Evangelion 3.0+1.0 e una possibile suddivisione del film in due parti. Con il diffondersi di questa notizia, diventata ben presto virale, Studio Khara è dovuto intervenire con un comunicato ufficiale per far luce sull’argomento.

eorizzato una suddivisione in due parti dell’ultimo film della tetralogia dei Rebuild di Evangelion. In breve tempo la notizia ha fatto il giro del mondo al punto tale che lo stesso Studio Khara è dovuto intervenire per spiegare la situazione.

Lo studio d’animazione, infatti, ha specificato che si è trattato di un malinteso e che il “contatore” non riguarda esattamente la durata del lungometraggio. La cosa, però, non sembra aver convinto molto gli appassionati che, senza nessun nuovo aggiornamento, continuano ad attendere impazienti nuove notizie.

Ricordiamo che in Italia la nuova tetralogia anime cinematografica, prodotta dallo Studio Khara fondato dallo stesso Anno, è in fase di pubblicazione da parte di Dynit che dal 2009 al 2013 ha distribuito i primi tre capitoli:

Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone – Prologo – 1 settembre 2007

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance – Intermezzo – 27 giugno 2009

Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo – Epilogo – 17 novembre 2012

Fonte: SoraNews24