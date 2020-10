No Time To Die: Daniel Craig commenta il rinvio del film e mostra una nuova clip della pellicola

Come tutti sappiamo la scorsa settimana Universal Pictures ha ufficialmente rinviato la data di uscita di No Time To Die.

Il nuovo film di James Bond, che vedrà Daniel Craig vestire per l’ultima volta i panni della spia più famosa di Sua Maestà, arriverà nelle sale cinematografiche il 9 aprile 2021. Proprio Daniel Craig, ospite di Jimmy Fallon e del suo Tonight Show, ha parlato del rinvio della pellicola causato, come è noto, dai problemi derivanti dalla pandemia.

Daniel Craig, ospite del Tonight Show, parla del nuovo rinvio di No Time To Die e mostra una nuova clip del prossimo film di James Bond

L’attore inglese, dopo aver illustrato le motivazioni dietro allo slittamento, ha inoltre condiviso una nuova clip inedita del film con la spettacolare scena girata sul Ponte dell’Acquedotto di Gravina di Puglia:

Ecco la situazione. Questa cosa è più grande di tutti noi, e vogliamo soltanto che le persone vadano a vedere questo film nel modo giusto e sicuro. I cinema di tutto il mondo sono chiusi al momento e vogliamo rilasciare il film contemporaneamente in tutto il mondo e questo non è il momento giusto.

Trama, dettagli, trailer italiano e cast di No Time to Die

Il film è stato diretto da Cary Joji Fukunaga e nella storia “Bond ha lasciato il servizio attivo e si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica. La sua pace è di breve durata quando il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si presenta chiedendo aiuto. La missione di salvare uno scienziato rapito si rivelerà molto più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso criminale armato di una nuova e pericolosa tecnologia”.

No Time to Die vedrà Daniel Craig nei panni di Bond, Rami Malek nei panni del cattivo Safin, Lea Seydoux nei panni di Madeleine Swann, Ralph Fiennes tornerà nei panni di M, Naomie Harris nei panni di Moneypenny e Ben Whishaw nei panni di Q, con Rory Kinnear a interpretare Tanner, Christoph Waltz nel ruolo di Blofeld e Jeffrey Wright come Felix Leiter. I nuovi membri del cast includono invece Dali Benssalah, Billy Magnussen, David Dencik e Lashana Lynch.

Fonte: Entertainment Weekly