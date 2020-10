My Hero Academia 5: trailer e finestra di uscita della quinta stagione dell’anime

Dopo l’annuncio della data di uscita italiana del lungometraggio Heroes Rising, adesso tocca invece alla serie anime svelare il periodo del debutto della nuova stagione di My Hero Academia.

È stato annunciato il periodo di uscita di My Hero Academia 5, la nuova stagione dell’anime basato sul manga supereroistico di Kohei Horikoshi

L’account Twitter ufficiale della serie animata ha infatti pubblicato il primo trailer e una nuova visual di My Hero Academia 5, annunciando che i nuovi episodi dell’anime basato sull’omonimo manga di Kohei Horikoshi verranno trasmessi nella primavera del 2021.

Prodotta da Studio Bones per Tohei Animation, My Hero Academia 5 riprenderà gli eventi da dove si è conclusa la stagione 4, con il nuovo arco narrativo che vedrà la contrapposizione della Classe 1-A contro la Classe 1-B del Liceo Yuuei in un test che deciderà il futuro della loro vita scolastica.

Trama del manga/ anime

A causa di una mutazione genetica del mignolo del piede, il genere umano può sviluppare dei superpoteri.

Tali speciali capacità, denominate “quirk” si manifestano per la prima volta all’età di quattro anni, con la maggioranza della popolazione che ‘ottiene’ tali superpoteri e che hanno consentito lo sviluppo di una nuova categoria di persone: gli eroi, i quali combattono contro villain che seminano il terrore nel mondo.

Izuku Midoriya, studente delle scuole medie che ammira spassionatamente gli hero e soprattutto All Might, il loro più celebre rappresentate, sogna di diventare anche lui un supereroe nonostante sia nato senza Quirk. Questa condizione lo porta a essere schernito dai suoi coetanei e compagni di scuola, in primis l’altezzoso Bakugo, che lo chiamano Deku. Izuku però è un tipo che non si arrende e, un giorno, attira l’attenzione proprio di All Might stesso, il quale deciderà di donargli il suo Quirk perché ritiene il coraggioso ragazzo degno di diventare un vero hero!

Il manga di My Hero Academia (Boku no hīrō akademia) è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics.

Fonte: Crunchyroll