The Last of Us: The Board Game, il videogioco di Naughty Dog diventa un gioco da tavolo

Per celebrare il The Last of Us Day (in passato Outbreak Day), giorno che coincide con l’inizio della tremenda pandemia che è alla base dell’acclamato videogame di Naughty Dog, CMON Games ha annunciato l’arrivo del gioco da tavolo ispirato al capolavoro in esclusiva per PlayStation, uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi.

The Last of Us: The Board Game, questo il titolo del gioco,sarà il primo gioco da tavolo ambientato nel mondo della saga videoludica che quest’anno ha visto il debutto dell’attesissimoThe Last of Us II.

Attualmente in sviluppo presso la casa editrice di Singapore, il gioco seguirà naturalmente le avventure di Joel ed Ellie attraverso un mondo ormai collassato dove la civiltà ha lasciato il posto all’anarchia.

The Last of Us is coming to tabletop! Announced ahead #TheLastofUsDay, we’re excited to share that we’re teaming up with @CMONGames to develop a board game based on The Last of Us. Learn more here: https://t.co/FDEKR48HFf pic.twitter.com/gyi326QCiT — Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 25, 2020

Non si conoscono ancora dettagli circa le meccaniche del gioco e nemmeno quelli riguardanti la parte grafico-realizzativa, ma CMON promette la stessa suspense mozzafiato del gioco, l’intensità di uno scontro a fuoco mentre si cerca disperatamente di distinguere un amico dal nemico, i sussulti nel ritrovarsi tra il fuoco incrociato e vedere i propri piani cadere a pezzi, oltre all’euforia di scovare un posto sicuro dove riposare e sopravvivere solo un giorno in più.

The Last of Us: The Board Game offrirà un’esperienza profonda ed emotiva combinata con brividi ed eccitazione infiniti.

Geoff Skinner di CMON Games ha rivelato che l’obiettivo di portare uno dei migliori videogame di sempre sul tavolo da gioco è nata fin dal primo impatto con il titolo di Naughty Dog:

Ricordo l’impatto che The Last of Us ha avuto su di me quando l’ho sperimentato per la prima volta anni fa, per poi essere completamente sbalordito da The Last of Us Part II. Ho sempre saputo che questa era un’esperienza narrativa che volevamo trasformare in un gioco da tavolo. Siamo onorati di avere la possibilità di adattare un classico moderno dell’industria dei videogiochi in un’esperienza GdT unica e avvincente. The Last of Us è una serie che molti di noi alla CMON hanno seguito sin dal suo inizio e siamo ansiosi di adattare l’emozionante esperienza del giocatore e portarla sul tavolo da gioco, consentendo ai fan di esplorare il mondo e la storia in un universo completamente nuovo.

Ricordiamo che CMON ha già trasformato in giochi da tavolo altri importanti IP di Sony come Bloodborne e God of War.

Fonte: Cmon