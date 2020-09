Konami rilascia Metal Gear, Castlevania, Contra Games for PC via GOG

Konami annuncia che le versioni per PC di titoli iconici come Metal Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Substance, Castlevania e Contra sono adesso disponibili su GOG.

Si tratta di una collezione di giochi che hanno fatto la storia dei videogame e che nel contempo hanno rivoluzionato il mondo videoludico, tanto che ancora oggi i momenti passati a giocare questi capolavori riecheggiano ancora nei ricordi degli appassionati.

Arrivano su GoG le versioni PC di Metal Gear, Castlevania e Contra, grandi classici firmati Konami che hanno fatto la storia dei videogame

Metal Gear, la creatura dell’allora giovanissimo Hideo Kojima è il primo gioco della serie Metal Gear. Il gioco è stato originariamente pubblicato in Giappone nel 1987 per MSX2, poi rilasciato a livello internazionale per il Nintendo Entertainment System e Commodore 64. Successivamente è approdato anche su PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Vita e PC.

Potete trovare i tre capitoli della saga Metal Gear a questi indirizzi:

These Classic KONAMI games return to modern computers on https://t.co/0zZ3ohgeGN!!

● 3 classic Metal Gear games now available on https://t.co/0zZ3ohgeGN

● KONAMI Collector's Series: Castlevania & Contra returns for true retro fans!@GOGcom #MetalGear #Castlevania #Contra pic.twitter.com/z5nl6bHcHW — Konami (@Konami) September 25, 2020

Alle opere di Kojima si aggiungono due altre reliquie della produzione Konami, due titoli che ognuno dovrebbe giocare almeno una volta nella vita: stiamo parlando di Castlevania e Contra inclusi nella Konami Collector’s Series: Castlevania and Contra.

La collection, disponibile QUI a 5,99 dollari, annovera titoli imperdibili come Castlevania, Castlevania II: Simon’s Quest, Castlevania III: Dracula’s Curse, Contra e Super C.

Torna alle origini di Castlevania e Contra in un pacchetto esclusivo per PC. Questa raccolta di giochi porta a casa per la prima volta in oltre un decennio l’azione ininterrotta, la suspense e l’eccezionale gameplay di questi giochi immortali.

La linea di sangue del clan Belmont ritorna insieme alla loro nemesi definitiva Dracula nei tre giochi che hanno dato inizio a tutto: Castlevania, Simon’s Quest e Dracula’s Curse.

In Contra e Super C, Red Falcon sta invadendo la Terra e solo due eroi possono resistere alle orde aliene.