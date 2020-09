The Mandalorian: Disney e Lucasfilm lanciano i “Mando Mondays” (e i salvadanai tremano già)

In attesa del prossimo 30 ottobre quanto sul catalogo Disney+ debutterà la seconda stagione di The Mandalorian, i fan di Star Wars potranno iniziare la caccia alle nuove collezioni di prodotti, libri, fumetti e contenuti digitali ispirati alla serie TV che faranno la felicità di ogni appassionato di Guerre Stellari.

Disney e Lucasfilm presentano i “Mando Mondays”, il nuovo programma globale per il lancio delle novità legate a The Mandalorian

Disney e Lucasfilm hanno infatti annunciato i Mando Mondays, programma globale di lancio di prodotti, giochi e libri che ogni lunedì, a partire dal prossimo 26 ottobre, svelerà le nuove collezioni ispirate alla serie.

Dopo il debutto e il successo globale della prima stagione, The Mandalorian, fresca vincitrice di 7 premi durante l’edizione 2020 degli Emmy Awards, è pronta a tornare con l’attesissima seconda stagione.

Il Mandaloriano e Il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada attraverso una galassia pericolosa nell’era tumultuosa dopo il crollo dell’Impero Galattico.

Dopo aver visto un nuovo episodio della seconda stagione, in streaming tutti i venerdì su Disney+, ogni lunedì i fan vedranno svelati nuovi giochi, oggetti da collezione, abbigliamento, libri, fumetti e contenuti digitali sulla pagina www.facebook.com/StarWars.it.

I Mando Mondays avranno una durata di nove settimane fino al loro culmine il 21 dicembre 2020.

Kareem Daniel, presidente del settore Consumer Products, Games and Publishing di Disney ha parlato di come lo show potrà essere vissuto al meglio grazie a tanti nuovi gadget e prodotti a tema:

Dopo il debutto su Disney+ di The Mandalorian, la serie è diventata immediatamente un fenomeno, con i fan di tutte le età che hanno dimostrato subito grande entusiasmo per i prodotti ispirati ai suoi personaggi iconici, in particolare Il Bambino. Questo autunno, mentre i fan di tutto il mondo continueranno a esplorare la serie e scoprire i suoi sviluppi narrativi, porteremo ancora di più in vita questa sorprendente storia della galassia di Star Warsgrazie a una nuova imperdibile collezione di giochi, libri, fumetti, contenuti digitali e tanto altro ancora.

Per celebrare l’annuncio dei Mando Mondays, alcuni selezionati prodotti di The Mandalorian sono già disponibili in pre-ordine presso top retailer a livello globale. I prodotti disponibili in pre-order includono la collezione Hasbro Black Series Credit Collection, i nuovi personaggi Pop! di Funko, il nuovo set da costruzione The Child di LEGO e tanti altri prodotti visibili alla pagina www.facebook.com/StarWars.it.