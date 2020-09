RoboCop: in arrivo una serie TV prequel sul villain del film

A quanto, pare prima di essere licenziato da capo della divisione sicurezza della OCP ed essere definitivamente messo fuori gioco da RoboCop, avremo molto da scoprire su Dick Jones, il cattivo del film cult di Paul Verhoeven.

La MGM sta infatti sviluppando una serie TV prequel di RoboCop incentrata per l’appunto sul personaggio che nel film del 1987 è stato interpretato dall’attore Ronny Cox.

A dare la notizia è stato Ed Neumeier, sceneggiatore della pellicola originale, il quale durante un’intervista con Moviehole ha svelato di essere già al lavoro sullo show:

Ci sto lavorando alla MGM. Ha tutte le cose interessanti di RoboCop ma senza RoboCop. Sono al lavoro insieme a questi due autori, Dave Parkin e Rob Gibbs, che hanno comprato quest’idea a un mio amico produttore televisivo che poi l’ha portata me.

Rispondendo a una domanda riguardante la possibilità di creare una visione più satirica della politica e della società, Neumeier ha detto che ci può essere di tutto e di più:

C’è l’idea di fare qualcosa riguardante la commistione tra affari e le forze dell’ordine nella città di Detroit un minuto e mezzo nel futuro, sarebbe un modo per creare ogni sorta di storia su business e tecnologia, Silicon Valley, società, affaristi in giacca e cravatta, poliziotti e tutto il resto. È un meraviglioso e ricco arazzo.

La serie TV seguirà l’evoluzione del giovane Jones nell’ambizioso funzionario senza scrupoli che poi arriverà a ricoprire il ruolo di cattivo e subdolo manovratore nel film RoboCop. come rivelato dallo stesso Neumeier:

Abbiamo parlato e penso che abbiamo una storia interessante. È divertente lavorare con una versione più giovane del Dick Jones che incontriamo in RoboCop. Nel film è un vero predatore aziendale attualizzat, ma nessuno inizia necessariamente con l’essere cattivo. Quindi lo show parlerà dell’evoluzione di Richard Jones in Dick Jones, della storia della OCP e di come il mondo si muove nel futuro e la realtà aziendale si comporta di conseguenza.