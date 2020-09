Xbox Series X: svelati prezzo e data di uscita ufficiali

Finalmente sembra che i veli su prezzo e data di uscita ufficiali di Xbox Series X siano effettivamente caduti grazie a una fonte molto autorevole.

Microsoft Central ha svelato prezzo e data di uscita di Xbox Series X, l’attesissima console next gen della casa di Redmond

Dopo il video leak che ha rivelato l’esistenza della misteriosa Xbox Series S, con Microsoft che ha ufficialmente annunciato la più piccola console di sempre al prezzo di 299 dollari, il sito Microsoft Central ha svelato dunque anche il prezzo e la data di uscita di Xbox Series X.

La console next gen della casa di Redmond dovrebbe arrivare sugli scaffali il 10 novembre 2020 al prezzo di 499 dollari, anche se non è chiaro se il lancio avverrà in contemporanea in tutto il mondo oppure vi saranno alcuni mercati dove Xbox Series X arriverà in un secondo momento. Ovviamente il 10 novembre vedrà anche il debutto della Series S, la piccola entry-level che comunque dovrebbe avere una potenza simile alla Xbox One X, con 4TF RDNA2, frame rate superiore e ray tracing che la collocherebbero tra le console next gen, anche se sul gradino più basso.

👀 Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Caratteristiche tecniche di Xbox Series X

Ecco nel dettaglio, le caratteristiche tecniche dell’attesa console Microsoft:

CPU : 8x Zen 2 Cores at 3.8GHz (3.6GHz with SMT);

: 8x Zen 2 Cores at 3.8GHz (3.6GHz with SMT); GPU : 12 TFLOPs, 52 CUs at 1.825GHz, Custom RDNA 2;

: 12 TFLOPs, 52 CUs at 1.825GHz, Custom RDNA 2; DIE Size : 360.45 mm2;

: 360.45 mm2; Process : TSMC 7nm Enhanced;

: TSMC 7nm Enhanced; Memoria : 16GB GDDR6;

: 16GB GDDR6; Memory Bandwidth : 10GB at 560GB/s, 6GB at 336GB/s;

: 10GB at 560GB/s, 6GB at 336GB/s; Internal Storage : 1TB Custom NVMe SSD;

: 1TB Custom NVMe SSD; IO Throughput : 2.4GB/s (Raw), 4.8GB/s (Compressed);

: 2.4GB/s (Raw), 4.8GB/s (Compressed); Expandable Storage : 1TB Expansion Card;

: 1TB Expansion Card; External Storage : USB 3.2 HDD Support;

: USB 3.2 HDD Support; Optical Drive : 4K UHD Blu-ray Drive;

: 4K UHD Blu-ray Drive; Performance Target: 4K at 60fps – fino a 120fps;

