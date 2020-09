The Expanse: in arrivo un fumetto che farà da ponte tra la quarta e la quinta stagione

The Expanse, l’acclamata serie TV fantascientifica di Amazon Prime Video è pronta a espandersi al mondo dei fumetti con una nuova storia in continuità con gli eventi narrati dallo show che arriva fino alla quinta stagione.

Un nuovo fumetto di The Expanse arriverà a dicembre e fungerà da ponte tra la quarta e la quinta stagione della serie TV sci-fi di Amazon

La miniserie, edito da Boom! Studios, farà dunque da ponte tra l’ultima stagione della serie (la quarta), andata in onda quasi un anno fa, a dicembre 2019, e la quinta che dovrebbe debuttare invece nei prossimi mesi, raccontando nel dettaglio ciò che è accaduto proprio nel corso delle ultime puntate.

Ecco, infatti, qui di seguito, un breve sinossi del fumetto:

Chrisjen Avasarala, ormai ex segretario generale di lunga data delle Nazioni Unite, si trova a dover affrontare l’esito delle tumultuose elezioni per la sua posizione, lontana dalla Terra ma non dalla sua politica.

Quando Bobbie Draper, ex marine marziano, porta a conoscenza di Avasarala informazioni sconvolgenti circa un mercato nero di armi, Avasarala vede la possibilità di ripristinare la sua posizione e la sua influenza politica attraverso un’operazione clandestina. Mentre Draper scava più a fondo alla ricerca di maggiori dettgali su questo traffico clandestino, si rende presto conto che la minaccia è molto più grande, e molto più vicina, di quanto nessuna delle due abbia mai immaginato.

Il nuovo fumetto di The Expanse sarà scritto da Corinna Bechko, già co-autrice della serie di graphic novel di DC Green Lantern: Earth One, che ha parlato di una miniserie dalle sfumature noir molto coinvolgente:

Non potrei essere più entusiasta di aggiungere un pezzo all’universo di The Expanse! È uno show che adoro e ammiro, quindi la possibilità di creare una trama dalle sfumature noir che coinvolga due dei miei personaggi preferiti in assoluto della serie TV mi fa sentire la scrittrice più fortunato in circolazione.

La Bechko sarà affiancata dall’artista Alejandro Aragon, co-creatore della recente serie Resonant from Vault, anche lui fan entusiasta della serie TV:

The Expanse è uno dei migliori programmi televisivi di fantascienza in circolazione in questo momento. Sono onorato di far parte di questo viaggio e molto entusiasta di disegnare questo universo e i suoi incredibili personaggi.

La miniserie di The Expanse, formata da 4 albi, debutterà il 2 dicembre prossimo, probabilmente anticipando proprio la messa in onda della quinta stagione dello show creato da creato da Mark Fergus e Hawk Ostby e basato sull’omonima saga letteraria scritta da Daniel Abraham e Ty Franck sotto lo pseudonimo di James S. A. Corey.

Questa è la seconda volta che The Expanse si avventura nel mondo dei fumetti. Nel 2017 sono usciti quattro one-shot incentrati sulle origini dei personaggi principali della serie TV ovvero James Holden, Naomi Nagata, Alex Kamal e Amos Burton. I fumetti sono stati rilasciati pubblicati da comiXology, a sussidiaria di fumetti digitali di Amazon. Boom! Studios, in seguito, ha raccolto questi quattro one-shot nella graphic novel The Expanse: Origins.

Quando esce la quinta stagione della serie TV?

La quinta stagione di Expanse, già annunciata nel corso della scorsa estate durante l’evento della Television Critics Association ancor prima del debutto di The Expanse 4, potrebbe arrivare tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2021, probabilmente nel mese di dicembre 2020, ripristinando l’intervallo temporale di 12 mesi che aveva caratterizzato il susseguirsi delle stagioni della serie TV quando apparteneva a SyFy.

Questa distanza di un anno tra una stagione e l’altra era stata disattesa, per ovvie ragioni, proprio quando lo show era stato cancellato per poi essere acquistato da Amazon Prime, con la quarta stagione arrivata a ben oltre un anno di distanza dalla terza.

Fonte: Newsarama