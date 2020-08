Harry Potter e le sciarpe delle 4 case: creiamole noi a maglia

Nel mondo magico possiamo creare quasi tutto con l’uso della bacchetta mentre qui, noi, poveri babbani (ovviamente per chi ancora lo è), dobbiamo fare i conti con la realizzazione a mano di tutto quello che ci serve. E se vogliamo arrivare preparati ad Hogwarts ed affrontare le rigide temperature presenti in alcune stagioni, possiamo imparare a realizzare a maglia le sciarpe delle quattro case viste in Harry Potter.

Da oggi potremo creare a maglia le sciarpe di Harry Potter, per poter entrare a testa alta nella nostra casa di Hogwarts

Tutto quello che ci serve per creare la nostra amata sciarpa lo troviamo nel comodo kit in vendita su Merchoid. Una volta imparato a lavorare a maglia, partendo da questa semplice sciarpa, poi potremo realizzare maglioni più belli di quelli di Molly Weasley. E senza l’uso della magia!

Ognuna delle quattro case di Hogwarts ha il suo kit dedicato, con dentro tutto l’occorrente per iniziare subito il lavoro. Al prezzo di 34,99€ possiamo avere la scatola su licenza ufficiale Wizarding World che contiene:

2 ferri da maglia

10 gomitoli di filato 100% acrilico

1 toppa con lo stemma della nostra casa

Libretto di istruzioni

A lavoro finito possiamo ottenere una sciarpa lunga 160cm, da mostrare con orgoglio ai nostri amici per vantarci di quanto abbiamo realizzato e della casa a cui apparteniamo.

Il set della sciarpa “fai da te” è disponibile per ognuna delle quattro case della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e potete trovarle di seguito:

Per gli audaci Grifondoro, non abbiate timore a seguire QUESTO INDIRIZZO;

Per gli altruisti Tassorosso, la strada delle serre vi porterà a QUESTO INDIRIZZO;

Per gli astuti Serpeverde, cercate la fama e la gloria a QUESTO INDIRIZZO;

Per i saggi Corvonero, imparate tutto quello che potete a QUESTO INDIRIZZO.

Neppure i negozi di Diagon Alley hanno prodotti che superano la qualità di quello che possiamo realizzare con questo incredibile kit. C’è molto lavoro da fare ma… chi ben comincia è già a metà dell’opera.

Mettete da parte le bacchette, solo per questa volta, ed impugnate i due aghi da maglia, pronti per realizzare la stupenda sciarpa vista nella saga di Harry Potter.

Siete pronti a mettervi alla prova con queste sciarpe? Scrivetelo nei commenti qui sotto!