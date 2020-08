Marvel Comics: ecco le uscite Panini di ottobre 2020

Rendendo disponibile online il numero 348 di Anteprima, Panini ha svelatole uscite Marvel Comics di ottobre 2020 (e che sconfinano anche nei mesi successivi).

Scopriamo le uscite Marvel Comics di Panini attese per ottobre 2020 tra le quali troviamo il debutto dell’atteso mega evento Empyre

Tra le uscite Panini Marvel in primo piano c’è senza dubbio i primi tre numeri di Empyre, il nuovo grande evento Marvel che attingerà ad alcune delle storie più importanti dell’universo della Casa delle Idee (come la Guerra Kree–Skrull) e alle storie chiave della new age (Planet Hulk, Young Avengers).

Sono disponibili online le nostre CHECKLIST DI OTTOBRE!https://t.co/9rmcvMP5Y6 — Panini Comics Italia (@PaniniComicsIT) August 17, 2020

EMPYRE 1

Autori: Al Ewing, Dan Slott, Valerio Schiti

15 ottobre – 17×26, spillato – 48 pp., col. – Euro 5,00

Il nuovo grande evento Marvel è qui! Dopo secoli di guerre, Kree e Skull hanno infine trovato un nemico comune: la Terra! Avengers e Fantastici Quattro potrebbero porre fine al conflitto… se solo fossero dalla stessa parte! Storia di Al Ewing (Immortal Hulk) e Dan Slott (Amazing Spider-Man) per i disegni del mitico Valerio Schiti (Tony Stark: Iron Man)!

EMPYRE 2

Autori: Al Ewing, Dan Slott, Valerio Schiti

29 ottobre – 17×26, spillato – 48 pp., col. – Euro 5,00

Contiene: Empyre #2/3

Il nuovo conflitto galattico entra nel vivo! L’invasione si sposta sulla Terra… con Avengers e Fantastici Quattro presi nel mezzo! Capitan Marvel dovrà scegliere da che parte stare… e un Vendicatore perduto tornerà a combattere! Una grande saga cosmica che scuoterà l’intero Universo Marvel!

AVENGERS 24

Autori: Jason Aaron, Javier Garrón, Jim Zub, Carlos Magno

15 ottobre – 17×26, spillato – 48 pp., col. – Euro 5,00

Contiene: Avengers (2018) #34, Empyre: Avengers (2020) #1

L’era di Khonshu è cominciata nell’Universo Marvel e solo gli Avengers possono sistemare le cose! Moon Knight vuole trasformare la Terra nell’antico Egitto in onore del suo dio. Inoltre, un tie-in dell’evento cosmico Empyre! Capitan America è alla ricerca di alleati in tutto il mondo per affrontare la minaccia combinata di Kree e Skrull!

CAPITAN AMERICA 23

Autori: Philip K. Johnson, Ariel Olivetti

15 ottobre – 17×26, spillato – 24 pp., col. – Euro 3,00

Contiene: Empyre: Captain America (2020) #2

Prosegue il nuovo megaevento Marvel, Empyre! Le difese della Terra iniziano a vacillare di fronte all’incursione intergalattica! Con le spalle al muro, Capitan America è costretto a chiedere aiuto… ma ci sarà ancora qualcuno pronto a rispondere alla sua chiamata?

FANTASTICI QUATTRO 23

Autori: Dan Slott, Sean Izaakse

15 ottobre – 17×26, spillato – 24 pp., col. – Euro 3,00

Contiene: Fantastic Four (2018) #21

Un tie-in di Empyre! Cos’è successo all’eterna rivalità tra Kree e Skrull? È improvvisamente diventata una mortale alleanza, e sono guai seri per l’Universo Marvel! Con i Fantastici Quattro impegnati nello spazio, Franklin e Valeria affrontano la crisi in corso sulla Terra… creando un nuovo Quartetto con Wolverine e Spider-Man!

CAPTAIN MARVEL 17

Autori: Kelly Thompson, Francesco Manna, Cory Smith

29 ottobre – 17×26, spillato – 48 pp., col. – Euro 5,00

Contiene: Captain Marvel (2019) #17/18

Un tie-in di Empyre! Tutto è cambiato per i Kree, e Capitan Marvel ha un nuovo, sorprendente ruolo all’interno dell’impero… ma quella che all’apparenza sembrava una semplice missione avrà per lei conseguenze inaspettate! Inoltre, una partita a poker con il migliore in quello che fa: Wolverine!

X-MEN 9

Autori: Jonathan Hickman, Tini Howard, Matteo Buffagni, Leinil Francis Yu

15 ottobre – 17×26, spillato – 64 pp., col. – Euro 6,00

Contiene: Empyre: X-Men (2020) #1, X-Men (2019) #10

Gli X-Men entrano di prepotenza nell’affresco galattico di Empyre! La famiglia Summers ha dei vicini di casa molto particolari, sulla Luna… e una razza aliena vegetale ha deciso di mettere radici su un’isola molto legata ai mutanti! Inoltre: Vulcan allo sbaraglio!

AVENGERS: RICERCA CELESTIALE

Autori: Steve Englehart, Jorge Santamaria, Joe Staton

Ottobre – 17×26, Cartonato – 216 pp., col. – Euro 25,00

Contiene: Avengers: Celestial Quest (2001) #1/8

Una storia inedita in Italia che ha ispirato Empyre, il nuovo evento Marvel! Thanos, il Folle Titano, alla ricerca dei frammenti di Mantis degli Avengers! Un’avventura in otto parti scritta dallo stesso sceneggiatore di La Madonna Celestiale! Ospiti speciali: il figlio di Mantis, Visione, Scarlet, Thor, Silverclaw e Haywire!

MARAUDERS 7

Autori: Gerry Duggan, Stefano Caselli

22 ottobre – 17×26, spillato 32 pp., col. – Euro 3,00

Contiene: Marauders #10

I recenti attacchi meritano una risposta, e tocca a Emma Frost e Magneto organizzarla! Un brusco cambio di strategia per i Marauders! Intanto, a Krakoa si preparano nuovi distillati… ma la tensione è alta: “lei” risorgerà?

NEW MUTANTS 7

Autori: Ed Brisson, Flaviano Armentaro

29 ottobre – 17×26, spillato 32 pp., col. – Euro 3,00

Contiene: New Mutants (2019) #10

La Carnelia è una delle poche nazioni apertamente ostili a Krakoa… e proprio lì è apparsa una nuova, potentissima mutante che sta provocando parecchi problemi! Per questo, i New Mutants sono in grossi guai… e l’arrivo di Cypher e Wildside può solo peggiorare le cose!

X-FORCE 7

Autori: Benjamin Percy, Joshua Cassara

5 novembre – 17×26, spillato 32 pp., col. – Euro 3,00

Contiene: X-Force (2019) #10

Terra Verde e le sue creature floroniche continuano a essere una spina nel fianco degli X-Men… e X-Force entra in azione! Una storia a metà strada tra Tomb Rider e I predatori dell’Arca Perduta! Inoltre: un viaggio nella follia di Black Tom Cassidy! E Bestia commette un nuovo, gravissimo errore!

WOLVERINE 5

Autori: Benjamin Percy, Adam Kubert

22 ottobre – 17×26, spillato 32 pp., col. – Euro 3,00

Contiene: Wolverine (2020) #3

Tornano le Wolvie-storie firmate da Benjamin Percy e Adam Kubert, praticamente in contemporanea con gli Stati Uniti! Quali sono le intenzioni del Cartello dei fiori? Riuscirà Logan a liberarsi del controllo della Donna Cerea? E soprattutto: che ne è di Jeff Bannister?

GUARDIANI DELLA GALASSIA 2

Autori: Al Ewing, Juann Cabal

29 ottobre – 17×26, spillato – 24 pp., col. – Euro 3,00

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #2

Secondo appuntamento con la nuova serie dello scrittore di L’Immortale Hulk! I Guardiani della Galassia tornano in azione per una nuova minaccia cosmica che giunge… dall’Olimpo! Il ritorno di un grande amico di Rocket: Ercole, il Principe della Forza! Intanto, il mistero dell’origine dei poteri di Star-Lord si infittisce!

THOR 5

Autori: Donny Cates, Nic Klein

15 ottobre – 17×26, spillato – 24 pp., col. – Euro 3,00

Contiene: Thor (2020) #5

L’Inverno Nero è arrivato! Si prospetta una battaglia epica, nulla che il Dio del Tuono abbia mai affrontato! Per farlo, Thor dovrà diventare… qualcosa di diverso! Il climax della prima saga firmata da Donny Cates e Nic Klein!

IRON MAN 2020 6

Autori: Dan Slott, Christos N. Gage, Pete Woods

15 ottobre – 17×26, spillato – 24 pp., col., – Euro 3,00

Contiene: Iron Man 2020 (2020) #5

Chi è Tony Stark? O meglio, chi è colui che sembra essere il vecchio Tony? Non era morto? E perché sfoggia un’armatura nuova di zecca? Tante domande e poco tempo per fermarsi a ragionare perché… è l’ora di un nuovo round di Stark vs. Stark! E stavolta lo scenario sarà cosmico!

L’IMMORTALE HULK 26

Autori: Al Ewing, Joe Bennett, Javier Rodríguez

15 ottobre – 17×26, spillato – 24 pp., col. – Euro 3,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #31

C’è un nuovo mostro in città! È simpatico, affettuoso e tenero con i bambini! Una volta era una minaccia e voleva conquistare il mondo: era chiamato Hulk, ed era malvagio e violento… ma ora il vento è cambiato, e ha un nuovo nome! Xemnu è qui e salverà tutti: parola del Minotauro!

DAREDEVIL 17

Autori: Chip Zdarsky, Jorge Fornés

5 novembre – 17×26, spillato – 24 pp., col. – Euro 3,00

Contiene: Daredevil (2019) #17

La guerra tra le famiglie malavitose trova il suo terreno di battaglia nel quartiere di Hell’s Kitchen, un tempo protetto da Daredevil! Il Gufo sembra aver colmato il vuoto di potere lasciato da Wilson Fisk…ma i fratelli Stromwyn non staranno certo a guardare! Sul loro libro paga è infatti apparso il nome di Bullseye!

AMAZING SPIDER-MAN 47

Autori: Peter David, Greg Land

15 ottobre – 17×26, spillato 48 pp., col. – Euro 5,00

Contiene: Symbiote Spider-Man: Alien Reality (2019) #4/5

La conclusione della miniserie sul Simbionte SpiderMan: Realtà aliena! L’universo è frammentato a causa degli sforzi combinati di due nemici del Dottor Strange! Chi sono la Gatta Rossa e il nuovo Stregone Supremo? Riuscirà l’Arrampicamuri a ricreare il mondo che conosce, in cui Stephen Strange è il Signore delle Arti Mistiche?

AMAZING SPIDER-MAN 48

Autori: Nick Spencer, Guillermo Sanna, Kim Jacinto

29 ottobre – 17×26, spillato 56 pp., col. – Euro 6,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #44, Amazing Spider-Man: Sins Rising Prelude (2020) #1

Quasi in contemporanea con gli Stati Uniti, il prologo di L’ascesa del Mangiapeccati! Si infittisce il mistero di Kindred! Dal passato di Spider-Man, il ritorno di un nemico che credevamo morto! Un numero speciale extra-large per l’inizio della saga che condurrà all’850° numero originale!

VENOM 27

Autori: Donny Cates, Mark Bagley, David Michelinie, Ron Lim

15 ottobre – 17×26, spillato – 48 pp., col. – Euro 5,00

Contiene: Venom (2018) #25

Il gran finale di Venom Island è qui! Eddie Brock contro Carnage… nuovo round! Venom e gli Avengers… faccia a faccia! I segreti di Eddie e Dylan Brock vengono alla luce! In appendice, una storia “flashback” realizzata dagli autori di Protettore letale!

DEADPOOL 4

Autori: Kelly Thompson, Chris Bachalo

15 ottobre – 17×26, spillato – 24 pp., col. – Euro 3,00

Contiene: Deadpool (2019) #4

Deadpool contro Kraven il Cacciatore! (…solo che Wade è un re, mentre Kraven è un fake!) Comunque, D-Pool dovrà sconfiggerlo e decidere cosa fare della corona del Re dei Mostri! Il gran finale del primo arco narrativo firmato da Kelly Thompson e Chris Bachalo!

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI TODD McFARLANE 11

Autore: Todd McFarlane

29 ottobre – 16×21, Brossurato 96 pp., col. – Euro 4,90

Contiene: Spider-Man (1990) #5/8

Lo storico ciclo di Todd McFarlane su Spider-Man continua! Dopo la conclusione della leggendaria saga Torment, l’Arrampicamuri affronta Hobgoblin e Ghost Rider! Inoltre, l’inizio di Percezioni, con Spidey in viaggio verso il Canada… ma ad aspettarlo ci sono Wendigo e un certo mutante artigliato!

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 22

Autori: Chris Claremont, Paul Smith, Bob McLeod

15 ottobre – 16×21, Brossurato 96 pp., col. – Euro 4,90

Contiene: Uncanny X-Men #166, Marvel Graphic Novel #4: The New Mutants

Terza genesi! Mentre gli X-Men, creduti morti, affrontano la Covata tra le stelle… sulla Terra, Charles Xavier raduna i Nuovi Mutanti! Due lunghe ed epocali avventure scritte dal grande Chris Claremont!

LA VENDETTA DEL GHOST RIDER COSMICO

Autori: Dennis Hopeless, Scott Hepburn, Donny Cates, Geoff Shaw

Ottobre – 17×26, Cartonato – 120 pp., col. – Euro 16,00

Contiene: Revenge of the Cosmic Ghost Rider (2019) #1/5

Lo avete richiesto a gran voce, e ora il Ghost Rider Cosmico è tornato! Inevitabile che la legge si mettesse sulle tracce del folle Frank Castle del futuro, che naturalmente non ha alcuna intenzione di fermarsi! Una fuga in dolce compagnia che porterà il nostro “eroe” squilibrato a sfidare i più grandi criminali del cosmo! Inoltre: un’inedita storia breve firmata dai creatori del personaggio: Donny Cates e Geoff Shaw!

L’IMMORTALE HULK VOL. 2: LA PORTA VERDE

Autori: Al Ewing, Joe Bennett, Lee Garbett

Ottobre – 17×26, Cartonato 120 pp., col. – Euro 16,00

Contiene: Immortal Hulk #6/10

Bruce Banner è vivo e di nuovo in fuga. A braccarlo, il governo, Alpha Flight, la Base Shadow e… gli Avengers! Resta da vedere chi riuscirà a catturarlo per primo, ma Banner ha altri problemi… è stato infettato da qualcosa di oscuro e terribile, e solo Hulk conosce la verità! La serie che ha sconvolto pubblico e critica continua con il mistero della Porta Verde!

AMAZING SPIDER-MAN VOL. 3: PREMIO ALLA CARRIERA

Autori: Nick Spencer, Ryan Ottley, Chris Bachalo

Ottobre – 17×26, Cartonato 112 pp., col. – Euro 16,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #11/15

J. Jonah Jameson ha un nuovo lavoro come speaker radiofonico… ma il mondo è pronto per un J.J.J. pro Spider-Man? E, soprattutto, lo è Peter Parker? Forse non è esattamente un buon momento per affrontare i Duri e una serie di storici avversari… ma anche Zia May è in pericolo, e la colpa è di Black Ant e Taskmaster!

MARVEL’S SPIDER-MAN: LA GATTA NERA COLPISCE ANCORA

Autori: Dennis Hallum, Luca Maresca

Ottobre – 17×26, Brossurato – 112 pp., col. – Euro 13,00

Contiene: Marvel’s Spider-Man: The Black Cat Strikes #1/5

Dopo Città in guerra e Velocity, torna lo Spider-Man dei videogiochi! Felicia Hardy, alias la Gatta Nera, entra nella vita di Peter Parker… e sono subito guai! E aspettate di vedere Testa di Martello in armatura! Una storia completa disegnata dall’artista partenopeo di Spider-Man: Far From Home Prelude!

VALCHIRIA: JANE FOSTER VOL. 2: ALLA FINE DI TUTTO

Autori: Al Ewing, Jason Aaron, Torunn Grønbekk, CAFU, AA.VV.

Ottobre – 17×26, Cartonato – 112 pp., col. – Euro 16,00

Contiene: Valkyrie: Jane Foster (2019) #6/10

Un nuovo team creativo per la serie dedicata all’ex Potente Thor! Tante guest star d’eccezione per il secondo capitolo della serie dedicata alla nuova Valchiria! Jane Foster ha già vissuto avventure incredibili, ma niente poteva prepararla alla… morte della Morte?! E, come se non bastasse, una minaccia asgardiana più antica del tempo potrebbe distruggere la realtà…

STAR: È NATA UNA STELLA

Autori: Kelly Thompson, Javier Pina, Filipe Andrade

Ottobre – 17×26, Cartonato – 112 pp., col. – Euro 16,00

Contiene: Star (2020) #1/5

Direttamente dalle pagine di Captain Marvel, la prima avventura di Star! Ripley Ryan era un’eroina amata da tutti… ma le sue intenzioni erano ben poco eroiche! Sconfitta da Carol Danvers, è evasa di prigione e ora detiene un nuovo, incredibile potere che fa gola a tanti, tra cui un gruppo di spietati criminali interstellari! Li affronterà da sola o accetterà l’aiuto di Capitan Marvel e Scarlet?

MARVEL-VERSE: BLACK WIDOW

Autori: AA.VV.

Ottobre – 15×23, Brossurato – 112 pp., col. – Euro 9,90

Contiene: Marvel Adventures: The Avengers (2006) #21, Marvel Adventures: Super Heroes (2010) #10, Marvel Team-Up (1972) #141, Marvel Adventures: Super Heroes (2010) #17, Marvel Comics Presents (1988) #53, Marvel Comics Presents (1988) #93, Enter the Heroic Age (2010) #1

La Vedova Nera si prende la scena! La più affascinante e letale spia dell’Universo Marvel è protagonista di un volume che raccoglie alcune delle sue migliori avventure! Insieme a lei, gli Avengers, Daredevil, Silver Sable e tanti altri personaggi della Casa delle Idee! Il volume ideale per chi ha appena visto, o sta per vedere, il film dedicato a Natasha Romanoff!

MARVEL-VERSE: FALCON & WINTER SOLDIER

Autori: AA.VV.

Ottobre – 15×23, Brossurato – 112 pp., col. – Euro 9,90

Contiene: Captain America (1968) #117, Captain America (2004) #11, Captain America (2012) #25, Captain America: Sam Wilson (2015) #7, Marvel Comics Presents (2019) #7, Falcon & Winter Soldier (2020) #1

Un volume speciale dedicato a Falcon e Winter Soldier, già protagonisti di svariati fumetti, film e presto di una serie TV Disney+! Una selezione di avventure per conoscere meglio i due leggendari eroi che hanno vestito i panni di Capitan America! La prima apparizione di Sam Wilson e il giorno in cui ereditò lo scudo di Steve Rogers! Il segreto dietro la nascita del Soldato d’Inverno! Inoltre, il primo capitolo della recentissima miniserie che li vede agire insieme!

WINTER SOLDIER: L’INVERNO PIÙ LUNGO

Autori: Ed Brubaker, Michael Lark, Butch Guice

Ottobre – 18,3×27,7, Cartonato – 336 pp., col. – Euro 32,00

Contiene: Fear Itself #7.1: Captain America (2012), Winter Soldier (2012) #1/14

La raccolta di tutte le storie scritte da Ed Brubaker con protagonista il Soldato d’Inverno! Un thriller spionistico a fumetti ambientato nell’Universo Marvel! Ospiti d’onore: Capitan America, la Vedova Nera, Occhio di Falco e Wolverine! Una ricca sezione di extra per un volume disegnato da Michael Lark (Daredevil) e Butch Guice (Invaders)!

FALCON: L’ASCESA DELL’HYDRA

Autori: Rick Remender, Stuart Immonen

Ottobre – 18,3×27,7, Cartonato – 144 pp., col. – Euro 20,00

Contiene: All-New Captain America (2015) #1/6

C’è un nuovo Capitan America in città, e il suo nome è Sam Wilson! Steve Rogers ha ceduto a Falcon il suo scudo appena in tempo… perché l’Hydra sta mettendo in atto un nuovo, letale piano! Costretto ad affrontare alcuni degli avversari più potenti del suo predecessore, Sam sta per scoprire cosa significhi davvero essere il simbolo del Sogno Americano!

LA COSA: LA CORONA DEL SERPENTE

Autori: Mark Gruenwald, George Pérez, Jerry Bingham, Ron Wilson, AA.VV.

Ottobre – 17×26, Cartonato – 176 pp, col. – Euro 21,00

Contiene: Marvel Two-In-One (1974) #61/67, Marvel Team-Up Annual (1976) #5

Dalle profondità dello spazio agli abissi marini! Un ciclo di storie emozionanti che esaltano l’umanità, la tenacia e la forza morale dell’amabile Cosa dagli occhi blu! La Corona del Serpente è un manufatto in grado di controllare la mente! Armato di due Corone, Hugh Jones, nemico degli Avengers, conquista Washington! Al fianco della Cosa, tanti eroi Marvel, tra cui Spider-Man, il Dr. Strange e Scarlet!

IL GUANTO DELL’INFINITO

Autori: Jim Starlin, George Pérez, Ron Lim

Ottobre – 17×26, C. – 272 pp., col. – Euro 20,00

Contiene: Infinity Gauntlet (1991) #1/6

La più importante e spettacolare saga cosmica Marvel, fonte d’ispirazione per gli ultimi blockbuster cinematografici degli Avengers! Dopo aver raccolto tutte e sei le Gemme dell’Infinito, Thanos è pressoché onnipotente… e per compiacere la sua amata Lady Morte è disposto a fare anche l’impensabile! L’intero universo è in pericolo, e forse nemmeno Adam Warlock e i più potenti tra gli Eroi riusciranno a salvarlo!

PLANET HULK

Autori: Greg Pak, Carlo Pagulayan, Aaron Lopresti

Ottobre – 17×26, C. – 376 pp., col. – Euro 20,00

Contiene: Incredible Hulk (200) #92/105, Giant-Size Hulk (2006) #1, Amazing Fantasy (2004) #15

Tradito da coloro che credeva amici, Hulk si ritrova esiliato nel remoto pianeta Sakaar, dove è costretto a combattere come gladiatore! Una cosa è certa: il Golia Verde non resterà uno schiavo a lungo, e ben presto si ritroverà a capo di una rivoluzione! Ancora una volta, gloria e tragedia andranno di pari passo, cambiando per sempre la vita dell’alter ego di Bruce Banner. A metà tra peplum e fantascienza, una delle saghe più importanti e amate del Gigante di Giada!

SPIDER-MAN: LA PRIMA CACCIA DI KRAVEN

Autori: Marc Guggenheim, Phil Jimenez, Bob Gale, Marcos Martin, AA.VV.

Ottobre – 17×26, Cartonato 224 pp., col. – Euro 20,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #559/567

Tre storie complete per proseguire la riproposta cronologica di Un nuovo giorno! Peter Parker… paparazzo? La risposta vi stupirà, così come Paper Doll! Chi è Ana Kravinoff? E perché dà la caccia a SpiderMan? Dagli sceneggiatori di Ritorno al futuro e Arrow! Dagli artisti di Wonder Woman e Batgirl!

SPIDER-MAN: NUOVI MODI PER MORIRE

Autori: Dan Slott, John Romita Jr., Mark Waid, Adi Granov, AA.VV.

Ottobre – 17×26, Cartonato 200 pp., col. – Euro 20,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #568/573

L’esordio dell’Anti-Venom! Ma sarà un amico o un nemico? Spider-Man contro i Thunderbolts di Norman Osborn! Un’intervista esclusiva per il ritorno di John Romita Jr.! Inoltre, una storia breve dedicata a Eddie Brock!

NEW X-MEN COLLECTION VOL. 7: SPETTRI DAL FUTURO

Autori: Grant Morrison, Marc Silvestri

Ottobre – 17×26, C. – 128 pp., col. – Euro 15,00

Contiene: New X-Men #151/154

Il gran finale del ciclo di Grant Morrison! Chi saranno gli X-Men del domani? E quali minacce affronteranno? L’epocale ritorno ai Figli dell’Atomo della superstar della matita Marc Silvestri! Una saga dalle enormi ripercussioni per tutto il mondo mutante!

MARVEL OMNIBUS – AVENGERS: L’OSSESSIONE DEL COLLEZIONISTA

Autori: Fabian Nicieza, Larry Hama, Bob Harras, Paul Ryan, AA.VV.

Febbraio 2021 – 18,3×27,7, C. – 904 pp., col., con sovraccoperta – Euro 85,00

Contiene: Avengers (1963) #319/344, Avengers Annual (1967) #19/20, Avengers: Death Trap, the Vault (1991) #1, Incredible Hulk (1968) Annual #17, Namor the Sub-Mariner (1990) Annual #1, Iron Man (1968) Annual #12, Avengers West Coast (1986) Annual #6

Dopo aver sconfitto il Collezionista, Thane Ector è arrivato sulla Terra… e per fermarlo serviranno tutti gli Avengers possibili! L’esordio di Rage, un’avventura al fianco di Alpha Flight, una insieme ai New Warriors e il ritorno di un compagno caduto. E ancora, le macchinazioni del Dottor Destino e una guerra sotterranea con ospiti Namor e Hulk! Un’imperdibile raccolta di storie vendicative del biennio 1990/1992, compresa una lunga avventura firmata Fingeroth/Lim e ambientata nel carcere della Volta. Ospite speciale: Venom!

MARVEL OMNIBUS: LICANTROPUS

Autori: Doug Moench, Gerry Conway, Marv Wolfman, Don Perlin, AA.VV.

Ottobre – 18,3×27,7, C. – 1176 pp., col., con sovraccoperta – Euro 95,00

Contiene: Marvel Spotlight (1972) #2/4, Werewolf by Night (1972) #1/43, Marvel Team-Up (1972) #12, Tomb of Dracula (1972) #18, Giant-Size Creatures (1974) #1, GiantSize Werewolf (1974) #2/5, Marvel Premiere (1976) #28, Monsters Unleashed (1973) #6/7

Trema, Universo Marvel, è arrivato Licantropus! Colpito da una maledizione arcana, il giovane Jack Russell dovrà non soltanto convivere con il fatto di essere diventato un lupo mannaro, ma anche impedire che a sua sorella succeda lo stesso! Magia, terrore e azione supereroica! Ospiti speciali: Spider-Man, Iron Man, il mostro di Frankenstein e il Conte Dracula! La raccolta di una delle serie horror anni 70 più amate e richieste dai lettori.

MARVEL MASTERWORKS: I DIFENSORI 6

Autori: David Anthony Kraft, Gerry Conway, Roger Silfer, Keith Giffen

Febbraio 2021 – 17×26, C. – 320 pp., col., con sovraccoperta – Euro 28,00

Contiene: Defenders (1972) #42/57

Alcune delle avventure più importanti del non-gruppo Marvel per eccellenza! Una nuova minaccia incombe sull’universo, quella del… Dottor Strange?! Il ritorno dello Zodiaco, l’ira del Sub-Mariner, lo S.H.I.E.L.D., l’arrivo di Moon Knight e molto altro ancora! Volete (ri)scoprire quanto potessero essere spettacolari i fumetti di super eroi negli anni 70? Questo è il volume che fa per voi!

CONAN IL BARBARO: VITA E MORTE DI CONAN

Autori: Jason Aaron, Mahmud Asrar, Gerardo Zaffino

Ottobre – 18,3×27,7, C. – 280 pp., col. – Euro 29,00

Contiene: Conan the Barbarian (2019) #1/12

Il ciclo completo del nuovo Conan della Marvel! Una storia che ha inizio con il Cimmero ancora giovane, ladro ad Arenjun, e finisce quando è re di Aquilonia! Lo scontro con la Strega Cremisi e la sua inquietante prole! Una sezione di extra piena di chicche da non perdere!

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN 10

Autori: Jim Zub, Ig Guara, Vanesa R. Del Rey

29 ottobre – 17×26, spillato – 48 pp., col. – Euro 5,00

Contiene: Conan: Serpent War (2019) #4

Si conclude qui l’evento Serpent War! La guerra con gli Uomini-Serpente chiama in campo Moon Knight, Dark Agnes e Solomon Kane! Il segreto di James Allison, e un’apparizione speciale di un altro personaggio howardiano! La conclusione del romanzo a puntate di Solomon Kane: La presa di Garm!

Potete scaricare Anteprima 348 con le uscite Panini Marvel di ottobre 2020 direttamente a questa pagina.