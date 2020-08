DC Fandome si fa in due: il mega evento virtuale avrà luogo in due giorni differenti

DC Fandome, l’evento mondiale in streaming gratuito completamente dedicato alle produzioni dell’universo DC che doveva tenersi il prossimo 22 agosto per la durata di 24 ore, verrà diviso in due giorni diversi.

DC Fandome, il mega evento che spazierà attraverso tutte le produzioni legate al DC Universe, adesso si svolgerà in due giornate distinte, il 22 agosto e il 12 settembre 2020

La mega esperienza virtuale che porterà interessanti novità su The Flash, Wonder Woman 1984, The Suicide Squad, Batwoman e che spazierà attraverso tutte le produzioni legate al DC Universe, si svolgerà nei giorni del 22 agosto e del 12 settembre 2020.

Warner Bros. ha ascoltato le critiche dei fan, i quali ritenevano che la programmazione offerta fosse troppo da gestire in un giorno, e li ha accontentati. DC Fandome ora farà il suo debutto con la programmazione della Hall of Heroes il primo giorno, mentre presenterà una seconda esperienza on demand tre settimane più tardi sempre utilizzando 24 ore per ogni giornata. Inoltre, i partecipanti virtuali potranno accedere all’evento su tutte le piattaforme mobili oltre che su desktop tramite DCFanDome.com.

Festeggia questo EPICO EVENTO GLOBALE per tutto l’Universo DC. Gratis per tutti per 24 ore solo su https://t.co/weIQwR3pCH il 22 agosto! 🙌🏼 #DCFanDome pic.twitter.com/5hlBAlqFwo — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) August 19, 2020

Ecco la nuova programmazione dell’evento, con lo svolgimento di alcuni panel che dovrebbe rispettare il vecchi programma ufficiale rilasciato qualche giorno fa:

Sabato 22 agosto – DC FanDome: Hall of Heroes

Dalle ore 19:00 italiane i fan saranno trasportati nella DC FanDome: Hall of Heroes, un mondo epico progettato personalmente da Jim Lee con una programmazione speciale, panel e rivelazioni esclusive provenienti da un’ampia varietà di film, serie TV, giochi, fumetti, e altro ancora.

Tutti i panel, le presentazioni e le rivelazioni della Hall of Heroes precedentemente annunciati saranno inclusi in questo primo giorno, insieme ad alcune nuove aggiunte al programma (che è ora disponibile). Le otto ore di panel e presentazioni andranno in onda tre volte nell’arco delle 24 ore, quindi se vi perderete qualcosa, avrete altre due possibilità per essere partecipi.

Sabato 12 settembre – DC FanDome: Explore the Multiverse

DC Fandome continua tre settimane dopo con un altra giornata interamente dedicata al mondo DC che inizia sempre dalle 19:00 italiane. Questa volta i fan potranno creare la propria sequenza temporale di cosa guardare. Tutti i panel le presentazioni e le rivelazioni saranno on-demand per l’intero periodo delle 24 ore del 22 settembre, con i fan che possono vivere la loro esperienza secondo i propri ritmi utilizzando lo strumento di pianificazione online ufficiale di DC FanDome (che è già disponibile).

Inoltre durante questa seconda giornata verrà lanciato anche DC Kids FanDome pensato per i più piccini e raggiungibile all’indirizzo DCKidsFanDome.com.

Tutti i contenuti di entrambi i giorni saranno disponibili in nove lingue, tra cui portoghese, cinese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano e spagnolo.

Ricordiamo che il DC FanDome si articolerà in 5 aree tematiche:

DC WatchVerse: Qui è dove ti siederai comodamente per unirti al nostro pubblico virtuale, dove verrai rapito da ore di contenuti da non perdere, provenienti da tutto il mondo. Dalle interviste a visioni esclusive di filmati in anteprima, con il cast, i creatori e gli artisti che lavorano dietro la macchina da presa dei film e delle serie Tv, i fumettisti, e i realizzatori dei giochi e dell’Home entertainment della DC.

Qui è dove ti siederai comodamente per unirti al nostro pubblico virtuale, dove verrai rapito da ore di contenuti da non perdere, provenienti da tutto il mondo. Dalle interviste a visioni esclusive di filmati in anteprima, con il cast, i creatori e gli artisti che lavorano dietro la macchina da presa dei film e delle serie Tv, i fumettisti, e i realizzatori dei giochi e dell’Home entertainment della DC. DC YouVerse: Entra in un mondo dove i FAN sono i protagonisti, per ammirare i più straordinari contenuti, cosplay e disegni artistici realizzati da fan di tutto il mondo, inclusi, chissà, anche i tuoi.

Entra in un mondo dove i FAN sono i protagonisti, per ammirare i più straordinari contenuti, cosplay e disegni artistici realizzati da fan di tutto il mondo, inclusi, chissà, anche i tuoi. DC KidsVerse: Hai bisogno di intrattenere i tuoi bambini per ore? Ti offriamo noi la soluzione, entrando in un mondo speciale che può essere visitato direttamente a DCKidsFanDome.com. Quest’area contiene una vasta gamma di attività familiari per i nostri fan più piccoli.

Hai bisogno di intrattenere i tuoi bambini per ore? Ti offriamo noi la soluzione, entrando in un mondo speciale che può essere visitato direttamente a DCKidsFanDome.com. Quest’area contiene una vasta gamma di attività familiari per i nostri fan più piccoli. DC InsiderVerse: Questo mondo basato sulla creatività, contiene un video in cui compaiono leggendari artisti come il fumettista Jim Lee, il Presidente della produzione dei film DC Walter Hamada, e il creatore della DC TV Arrowverse, il produttore Esecutivo Greg Berlanti, che accoglieranno i fan con una presentazione in stile one-on-one del DC Multiverse. In seguito, entra nel dietro le quinte con i maestri artigiani che portano in vita la DC in tutte le sue forme, dai fumetti ai games, alle serie TV, film, parchi tematici, consumer products, e altro.

Questo mondo basato sulla creatività, contiene un video in cui compaiono leggendari artisti come il fumettista Jim Lee, il Presidente della produzione dei film DC Walter Hamada, e il creatore della DC TV Arrowverse, il produttore Esecutivo Greg Berlanti, che accoglieranno i fan con una presentazione in stile one-on-one del DC Multiverse. In seguito, entra nel dietro le quinte con i maestri artigiani che portano in vita la DC in tutte le sue forme, dai fumetti ai games, alle serie TV, film, parchi tematici, consumer products, e altro. DC FunVerse: Prosegui la tua esperienza DC FanDome e colleziona divertenti iniziative condivisibili; conosci i nostri lettori di fumetti; divertiti a costruire oggetti tu stesso, come l’Armatura Dorata di WW84 e la Batmobile; e inoltre regali digitali e un negozio colmo di oggetti tra cui alcune edizioni limitate esclusive.

Cosa è il DC FanDome?

Benvenuti al DC Fandome, una mega esperienza virtuale lunga 24 ore per tutti i nostri fan, che darà vita al mondo della DC mostrandoci le stelle, i registi e i creatori che sono dietro le quinte dei suoi più grandi film, serie TV giochi e fumetti.

DC FanDome è il posto dove ascoltare annunci attesissimi e ultime novità, dove vedere filmati esclusivi e avventurarsi nei mondi a tema progetti per intrattenere i superfan di cinema e TV e quelli di games e lettori, per tutte le famiglie e i loro ragazzi.

Con presentazioni speciali che coinvolgeranno fan di ogni angolo del globo, avrai la possibilità di vivere un’esperienza che sarà soltanto tua. All’interno di questa esperienza virtuale, i fan avranno accesso a eventi locali, dove potranno conoscere i volti e le voci dei doppiatori di ogni paese del mondo nella loro lingua. Non importa dove vivi, la tua età o il tuo livello di fandom, c’è sicuramente qualcosa anche per te.

L’epicentro del DC FanDome è la Hall of Heroes, in cui si potrà assistere a programmazioni speciali, interviste e contenuti da un’ampia gamma di film, serie TV e games, disponibili in diverse lingue, tra cui Portoghese Brasiliano, Cinese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano e Spagnolo. A seguire, si potrà navigare sempre più a fondo del Multiverse DC, esplorando ulteriori cinque mondi, ognuno dei quali con il suo contenuto tradotto e attività uniche, oltre ad un mondo completamente dedicato ai nostri fan più giovani.

Fonte: Entertainment Weekly