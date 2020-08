Mortal Shell: annunciata la data di uscita anche della versione fisica

Dopo l’annuncio che Mortal Shell, il cruento RPG a metà strada tra Dark Souls e Sekiro, arriverà il 18 agosto su Playstation 4, Xbox One e Windows PC tramite l’Epic Games Store, lo sviluppatore Cold Symmetry, ha comunicato che il titolo sarà disponibile anche in edizione fisica.

Lo studio, sorpreso dall’interesse che i fan hanno mostrato per il gioco, chiedendo di poter ottenere anche Mortal Shell su DVD, annuncia insieme all’editore Playstack che, seppur abbastanza lontano dal debutto dell’edizione digitale, il titolo approderà sugli scaffali il 2 ottobre 2020 al prezzo di 34,99 euro.

We’ve been stunned by the number of requests for a physical release of Mortal Shell. Today we’re delighted to answer those requests.

👉 Mortal Shell physical edition is coming October 2, shortly after the digital release on August 18.

More info: https://t.co/p9qvetsX6N pic.twitter.com/qRIatLJmZA

— Mortal Shell (@MortalShellGame) August 13, 2020