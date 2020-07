Quando uscirà Upload 2? Ecco quello che sappiamo sulla seconda stagione della serie Amazon

Upload è certamente una delle serie originali di Amazon più divertenti tra quelle approdate recentemente sul servizio di streaming del colosso statunitense e, per questo motivo, sono in molti a chiedersi ora “quando uscirà Upload 2?”

La storia di Nathan (Robbie Amell), un giovane programmatore incastrato all’interno di una lussuosa realtà virtuale dopo esser stato ucciso e aver perso parte dei suoi ricordi, continuerà in una seconda stagione; com’era facilmente intuibile dal finale della prima stagione approdata su Amazon Prime Video lo scorso mese di maggio. Sì, ma quando?

Quando uscirà Upload 2?

La buona notizia è che sappiamo già che Upload 2 si farà; quella brutta, invece, è che al momento in cui vi scrivo non è chiaro quando arriveranno i nuovi episodi di Upload su Prime Video.

“Con Upload, Greg Daniels ha realizzato una commedia intelligente e appassionante, deliziando i nostri clienti che hanno trascorso molto tempo a Lakeview”, ha dichiarato Jennifer Salke, responsabile di Amazon Studios, in occasione dell’annuncio del rinnovo di Upload per una seconda stagione.

Guardando al passato, al tipo di produzione che coinvolge la serie e alle tempistiche adottate da Amazon in questi casi, è facile supporre che Upload 2 uscirà nel corso del 2021. Grande incognita rimane però l’andamento della pandemia negli USA, che potrebbero rallentare ancora una volta, come accaduto a tante altre produzioni, la realizzazione dello show.

Insomma, è ancora presto per parlare di una data di uscita precisa, ma possiamo stare più o meno tranquilli su quella che sembra essere una finestra di lancio non troppo lontana.

Quale sarà la trama della seconda stagione?

Come dicevamo, a distanza di una sola settimana dalla messa in onda della premiére, la serie sci-fi comedy di Greg Daniels si è guadagnata (a buon diritto) un rinnovo per una seconda stagione.

Le uniche informazioni che abbiamo sulla trama della seconda stagione di Upload sono arrivate in quell’occasione, direttamente da Greg Daniels.

“Sono emozionato all’idea di poter continuare questa grande collaborazione con gli Amazon Studios e con questo splendido cast, scoprendo così cosa accadrà a Nora, Nathan, Ingrid e al loro mondo nel 2033”, queste le parole del creatore della serie, che non ha tuttavia rilasciato nessun’altra informazione su quale sarà la trama di Upload 2.

Possiamo quindi stare certi sul fatto che la seconda stagione continuerà il mistero sulla morte di Nathan, rivenendolo ancora una volta nell’hotel di Lakeview (anche se, per il momento, nella parte più oscura dell’Upload, quella ribattezzata 2GB). Niente prequel o spin-off, come invece accaduto recentemente ad alcune altre nuove e attese stagioni di serie TV.

Le domande a cui Upload 2 dovrà dare risposta sono ancora tante: cosa sapeva esattamente Ingrid della morte di Nathan? Cosa accadrà con Beyond? Chi ha ucciso Nathan? Domande a cui forse potremo trovare risposta già nella seconda stagione poiché, come rivelato dal creatore della serie, “Upload non è una serie pensata per durare 10 episodi ma neppure 100 episodi“.

Si risolverà tutto quando con l’uscita di Upload 2? Vedremo Nathan in altri paradisi virtuali? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite un commento qui sotto!