Stadia: svelati i giochi in esclusiva per la piattaforma di Google

Nel corso dello Stadia Connect, l’evento dedicato alla piattaforma di cloud-streaming di Google, il colosso di Mountain View ha svelato di aver stretto una partnership con diversi sviluppatori di videogame al fine di creare giochi in esclusiva per Stadia.

Svelate le prime esclusive di Google Stadia, titoli che sono il frutto dell’accordo del colosso Mountain View con diversi sviluppatori di videogame

In particolare sono state svelate due delle cinque esclusive che approderanno sul catalogo Stadia oltre a 15 altri titoli che arriveranno entro la fine dell’anno.

⏰T-minus one hour to #StadiaConnect! 📣 Tune in on YouTube at 10AM PT / 7PM CET for our next Connect. https://t.co/CYimAwEz9I — Stadia (@GoogleStadia) July 14, 2020

Il primo titolo è Outcaster, “titolo multiplayer online competitivo e accessibile ambientato in un mondo coloratissimo” proveniente da Splash Damage, lo studio dietro a Brink and Gears Tactics.

Outcaster contempla milioni di opzioni di personalizzazione per creare personaggi unici con i quali gareggiare insieme a un massimo di 8 giocatori per raggiungere gloria e accumulare ricompense, tra miriadi di incredibili colpi, salti e rimbalzi all’impazzata su frenetici campi di battaglia. Al momento il gioco con ha ancora una data d’uscita ufficiale che, comunque, potrebbe essere rivelata entro la fine dell’estate.

Bend the rules of combat! Send your shots curving around corners to achieve victory in Outcasters from Stadia Games & Entertainment. Play it on #Stadia this Fall. pic.twitter.com/IcK373nZT9 — Stadia (@GoogleStadia) July 14, 2020

Il secondo videogame è Orcs Must Die 3 ad opera dello sviluppatore Robot Entertainment, creatori della serie Hero Academy e Orcs Must Die, che sta lavorando a questo terzo capitolo in esclusiva per la “console” di Google.

Tutti i fan della saga Orcs Must Die sanno già cosa li attende con titolo action tower-defense in cui si dovranno combattere “i più grandi eserciti di orchi mai riuniti”. Questo sequel presenta nuovi scenari, inedite macchine da guerra e altro e sarà gratuito per gli abbonati al servizio Stadia Pro.

Inoltre Google ha annunciato altri tre sviluppatori che si stanno dedicando a titoli in esclusiva per Stadia e che rispondono ai nomi di: Harmonix (studio di Guitar Hero e Rock Band), Uppercut Games (City of Brass, Submerged ) e Supermassive Games (The Dark Pictures – Man of Medan, Until Dawn ).

Infine, esclusive a parte, è stato svelato che ci sono molti giochi in arrivo su Stadia nel corso dei prossimi mesi, elenco che comprende Super Bomberman R Online, giochi con funzionalità cross-play come Dead by Daylight, action-adventure iconici come Hitman e Sekiro e molti altri.

Fonte: Gamespot