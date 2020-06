The Cuphead Show – Primo teaser per la serie Netflix tratta dal videogioco

È stato diffuso online il primo teaser di The Cuphead Show, la nuova serie animata Netflix tratta dal videogame indie Cuphead.

Ammiriamo il primo video promozionale di The Cuphead Show, la nuova serie animata Netflix tratta dall’acclamato videogame indie Cuphead

Il video, visibile qui sotto, è incentrato sugli artisti e gli animatori che daranno vita alle avventure di Cuphead e Mugman, già protagonisti dell’acclamato videogame caratterizzato dal design ispirato ai cartoni animati anni ’30 (soprattutto quelli firmati da Max Fleischer) e del gameplay divertente e con un alto livello di sfida, caratteristiche che hanno decretato il successo del titolo di Studio MDHR.

Take an inside peek at the intricate, nostalgic design of The Cuphead Show! pic.twitter.com/EF0kpAi973 — NX (@NXOnNetflix) June 26, 2020

La trama della serie animata vede appunto i due protagonisti, descritti come una coppia di energici e litigiosi fratelli, che vivono insieme a Nonno Bricco in un bosco in mezzo ad un bosco.

Un giorno i due decidono di intraprendere una serie di folli e pericolose avventure attraverso le Isole Inkwell, dove ognuna delle isola sarà diversa costituendo quasi un mondo a se, rendendo The Cuphead Show “un arazzo dal grande impatto visivo”, come dichiarato da uno dei produttori.

Dato che si tratta di una serie realizzata in stile anni ’30, desideravamo fosse incentrata sui personaggi, con una comicità più d’effetto. Non era facile, ma ci stanno davvero riuscendo, e la volontà è quella di avvicinarci alle produzioni dell’epoca anche in termini di scrittura delle storie.

La serie animata si articolerà in 11 episodi della durata di 10 minuti ciascuno.

