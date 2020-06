Jeffrey Dean Morgan firmerà le copie di Negan Lives! per aiutare la sua fumetteria di fiducia

Appena qualche giorno fa Robert Kirkman ha annunciato che ritornerà nel mondo di The Walking Dead con il nuovo fumetto Negan Lives!

Jeffrey Dean Morgan celebrerà l’arrivo di Negan Lives! supportando la sua fumetteria di fiducia e firmando alcune copie del fumetto

Per celebrare al meglio questa nuova storia incentrata su uno dei personaggi più carismatici dell’intera saga Jeffrey Dean Morgan, l’attore che interpreta Negan nella serie TV AMC, si è offerto di aiutare la sua fumetteria di fiducia contribuendo in prima persona al lancio del fumetto one-shot.

Quando Hilarie Burton Morgan, la moglie di Jeffrey, approfittando del fatto che il giorno del lancio di Negan Lives! (1 luglio 2020) coinciderà con il suo compleanno, ha invitato i fan a supportare le fumetterie e in particolar modo quella di fiducia della famiglia Morgan, la Megabrain Comics e Arcade che, come tante altre realtà, ha sofferto i tremendi effetti dell’emergenza Coronavirus.

Also, big massive high fives to @RobertKirkman and @CharlieAdlard . What a cool idea. I love supporting our small town shops. And I may have a pretty big crush on #negan. Xoxoxo — Hilarie Burton Morgan (@HilarieBurton) June 18, 2020

Successivamente al tweet di Hilarie, il marito ha commentato sul profilo Twitter della fumetteria, che nel frattempo aveva aperto i preordini del fumetto, che si sarebbe offerto per fare qualcosa, magari firmare alcune copie.

Vediamo se possiamo fare qualcosa… Firmerò le prime 100 copie o qualche altra pazzia simile.

Let’s figure out something… I’ll sign the first 100 or some such crazy. Xojd — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) June 19, 2020

Ovviamente il commento ha scatenato la reazione entusiasta di Jean Michel che ha visto aumentare gli ordinativi del fumetto, con Jeffrey Dean Morgan che invitato il proprietario a scegliere il quantitativo di firmacopie, senza oberarlo di impegni e assicurandosi che vi sia un limite di firme per clinete in maniera tale da accontentare più persone:

«Scegli tu la quantità di copie da firmare… senza uccidermi però! E probabilmente sarebbe utile mettere un limite per cliente. Io penserò a fare la mia parte» ha detto Jeffrey. Probabilmente lo limiteremo a circa 200, ma dipende anche da lui. Non vogliamo seppellirlo con il lavoro. I Morgan sono stati tra i primi clienti a visitare il mio negozio quando ho aperto nel 2017, sono una famiglia dolcissima. Ho aiutato il figlio a cercare dei fumetti e loro sono tornati una settimana dopo dicendomi che il mio era il loro negozio preferito.

@JDMorgan came through for his fans y’all! Negan Lives is available for pre-order on our site-Grab your copy before it sells out.

We are shipping worldwide, so all you international Negan fans don’t have to miss out. One autograph per customer! https://t.co/5iQxUduP6l pic.twitter.com/U6TEaSLkjP — Megabrain Comics & Arcade (@MegabrainComics) June 21, 2020

Ricordiamo che Negan Lives! debutterà negli USA il prossimo 1 luglio mentre attendiamo di conoscere la data di uscita italiana con saldaPress che è già al lavoro per non farci mancare proprio nulla. Chissà, magari un giorno si riuscirà a portare in Italia Jeffrey Dean Morgan a cui far firmare anche noi la nostra copia di Negan Lives!, che ne dici saldaPress?

Fonte: Comicbook